Джейсон Стейтем

Актор, зірка гостросюжетних бойовиків

Джейсон Стейтем народився 26 липня 1967 року в Шайрбуці, Дербішир, Англія. До акторської кар'єри він професійно займався стрибками у воду, представляючи Англію на Іграх Співдружності 1990 року, а також вивчав бойові мистецтва. Розпочав свою кар'єру як модель та вуличний торговець, перш ніж режисер Гай Річі відкрив його для кіноіндустрії. Зараз він є визнаним актором і продюсером, відомим своїми ролями у фільмах у жанрі бойовиків, де часто виконує власні трюки.