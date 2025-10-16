$41.760.01
16 жовтня, 21:15 • 25690 перегляди
"Нам вони потрібні також": Трамп зробив заяву стосовно передачі Україні ракет Tomahawk
16 жовтня, 19:40 • 29104 перегляди
Зеленський прибув до Вашингтона для зустрічі з Дональдом ТрампомVideo
16 жовтня, 17:21 • 23975 перегляди
Трамп зустрінеться із путіним у Будапешті
Ексклюзив
16 жовтня, 15:34 • 27790 перегляди
Коли сила професіоналів зустрічається з мужністю ветеранів: історія об’єднання ФК “Металіст 1925” і АМП ФК “Незламні”Photo
Ексклюзив
16 жовтня, 15:13 • 32624 перегляди
Україна моніторить ситуацію з білорусі, конкретної великої загрози для півночі України не бачимо - член комітету з нацбезпеки
16 жовтня, 12:39 • 44447 перегляди
Єврокомісія представила дорожню карту для зміцнення оборонного потенціалу ЄС: що передбачається
Ексклюзив
16 жовтня, 09:20 • 35551 перегляди
У ДТЕК пояснили, для чого потрібні графіки відключення у разі їх введення
16 жовтня, 07:59 • 44457 перегляди
Над Україною знешкодили 283 з 320 ворожих дронів і п'ять з 37 ракет, ще 18 втрачені, більшість запущених рф ракет - балістика
Ексклюзив
16 жовтня, 07:53 • 77470 перегляди
Орнітолог розповів, як допомогти лелеці, що зимує в Україні, та що робити забороненоPhoto
16 жовтня, 06:35 • 23529 перегляди
Трамп ініціює створення фонду підтримки України: звідки планують взяти кошти - The Telegraph
91-річна Бріжит Бардо госпіталізована до приватної клініки в Тулоні - ЗМІPhoto16 жовтня, 17:40 • 11464 перегляди
Помер зірка серіалу "Величне століття": відомі подробиці16 жовтня, 18:32 • 10346 перегляди
Санду розповіла, що особисто запропонувала бізнесмену, який живе в Україні, стати прем'єром Молдови 16 жовтня, 19:03 • 14524 перегляди
В Україні закликають накласти санкції на мультфільм "Маша і Ведмідь" через зв’язки з рф16 жовтня, 19:58 • 5696 перегляди
Іран викликав польського дипломата через демонстрацію "Шахеда" у британському парламенті23:02 • 10249 перегляди
Єврокомісія представила дорожню карту для зміцнення оборонного потенціалу ЄС: що передбачається16 жовтня, 12:39 • 44447 перегляди
Орнітолог розповів, як допомогти лелеці, що зимує в Україні, та що робити забороненоPhoto
Ексклюзив
16 жовтня, 07:53 • 77470 перегляди
Victoria's Secret 2025: якими були найяскравіші моменти легендарного показу модPhoto16 жовтня, 07:27 • 47534 перегляди
НАБУ системно хворіє: корупція та рейдерство детективів ставлять під сумнів доцільність його існування16 жовтня, 07:09 • 69084 перегляди
Тихе полювання: які гриби збирати в жовтні та як не переплутати їх з отруйними "двійниками"Photo15 жовтня, 11:45 • 80718 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Андрій Єрмак
Андрій Пишний
Україна
Сполучені Штати Америки
Будапешт
Угорщина
Білий дім
Актор Ченнінг Татум та його кохана Інка Вільямс вразили пристрасним поцілунком на прем'єрі фільму: фотоPhoto15 жовтня, 15:48 • 39242 перегляди
Бренд Skims Кім Кардаш'ян презентував трусики з накладним лобковим волоссямPhoto15 жовтня, 00:05 • 87441 перегляди
Емма Вотсон відпочиває в Пізі з невідомим чоловіком після спростування заручинPhoto14 жовтня, 13:19 • 64736 перегляди
Щур зупинив матч Уельс-Бельгія: Куртуа та Де Брюйне були в епіцентрі сюрреалістичного дійстваPhoto14 жовтня, 13:05 • 66471 перегляди
Тейлор Свіфт анонсує документальний серіал про свій останній турPhoto13 жовтня, 15:39 • 71180 перегляди
Люди

Джейсон Стейтем

Актор, зірка гостросюжетних бойовиків
Джейсон Стейтем народився 26 липня 1967 року в Шайрбуці, Дербішир, Англія. До акторської кар'єри він професійно займався стрибками у воду, представляючи Англію на Іграх Співдружності 1990 року, а також вивчав бойові мистецтва. Розпочав свою кар'єру як модель та вуличний торговець, перш ніж режисер Гай Річі відкрив його для кіноіндустрії. Зараз він є визнаним актором і продюсером, відомим своїми ролями у фільмах у жанрі бойовиків, де часто виконує власні трюки.
1990
Представив Англію у змаганнях зі стрибків у воду на Іграх Співдружності
1998
Здобув проривну акторську роль у визнаному критиками фільмі «Карти, гроші та два стволи»
2002
Отримав головну роль у фільмі «Перевізник», що зміцнило його статус зірки бойовиків
2010
Приєднався до зіркового акторського складу у комерційно успішному фільмі «Нестримні»
2013
Став частиною популярної франшизи «Форсаж», розширивши свою глобальну впізнаваність
2015
Знявся у фільмі «Шпигунка», який став його найвище оціненим та найкасовішим фільмом поза франшизами
2017
Його фільми зібрали понад 1,1 мільярда фунтів стерлінгів, зробивши його однією з найбільш прибуткових зірок індустрії
2018
Виконав головну роль у фільмі «Мег», який став найкасовішою американо-китайською копродукцією
2019
Співпродюсував та знявся в успішному спін-оффі «Форсажу» – «Форсаж: Хоббс та Шоу»
2024
Виконав головну роль у бойовику «Бджоляр», демонструючи продовження успішної кар'єри
