Джейсон Стейтем
Актор, зірка гостросюжетних бойовиків
Джейсон Стейтем народився 26 липня 1967 року в Шайрбуці, Дербішир, Англія. До акторської кар'єри він професійно займався стрибками у воду, представляючи Англію на Іграх Співдружності 1990 року, а також вивчав бойові мистецтва.
Розпочав свою кар'єру як модель та вуличний торговець, перш ніж режисер Гай Річі відкрив його для кіноіндустрії. Зараз він є визнаним актором і продюсером, відомим своїми ролями у фільмах у жанрі бойовиків, де часто виконує власні трюки.
1990
Представив Англію у змаганнях зі стрибків у воду на Іграх Співдружності
1998
Здобув проривну акторську роль у визнаному критиками фільмі «Карти, гроші та два стволи»
2002
Отримав головну роль у фільмі «Перевізник», що зміцнило його статус зірки бойовиків
2010
Приєднався до зіркового акторського складу у комерційно успішному фільмі «Нестримні»
2013
Став частиною популярної франшизи «Форсаж», розширивши свою глобальну впізнаваність
2015
Знявся у фільмі «Шпигунка», який став його найвище оціненим та найкасовішим фільмом поза франшизами
2017
Його фільми зібрали понад 1,1 мільярда фунтів стерлінгів, зробивши його однією з найбільш прибуткових зірок індустрії
2018
Виконав головну роль у фільмі «Мег», який став найкасовішою американо-китайською копродукцією
2019
Співпродюсував та знявся в успішному спін-оффі «Форсажу» – «Форсаж: Хоббс та Шоу»
2024
Виконав головну роль у бойовику «Бджоляр», демонструючи продовження успішної кар'єри