Джейсон Стейтем
Актер, звезда остросюжетных боевиков
Джейсон Стейтем родился 26 июля 1967 года в Шайрбруке, Дербишир, Англия. До актерской карьеры он профессионально занимался прыжками в воду, представляя Англию на Играх Содружества 1990 года, а также изучал боевые искусства.
Начал свою карьеру как модель и уличный торговец, прежде чем режиссер Гай Ричи открыл его для киноиндустрии. Сейчас он является признанным актером и продюсером, известным своими ролями в фильмах в жанре боевиков, где часто выполняет собственные трюки.
1990
Представил Англию в соревнованиях по прыжкам в воду на Играх Содружества
1998
Получил прорывную актерскую роль в признанном критиками фильме «Карты, деньги и два ствола»
2002
Получил главную роль в фильме «Перевозчик», что укрепило его статус звезды боевиков
2010
Присоединился к звездному актерскому составу в коммерчески успешном фильме «Неудержимые»
2013
Стал частью популярной франшизы «Форсаж», расширив свою глобальную узнаваемость
2015
Снялся в фильме «Шпионка», который стал его самым высоко оцененным и самым кассовым фильмом вне франшиз
2017
Его фильмы собрали более 1,1 миллиарда фунтов стерлингов, сделав его одной из самых прибыльных звезд индустрии
2018
Исполнил главную роль в фильме «Мег», который стал самой кассовой американо-китайской копродукцией
2019
Сопродюсировал и снялся в успешном спин-оффе «Форсажа» – «Форсаж: Хоббс и Шоу»
2024
Исполнил главную роль в боевике «Пчеловод», демонстрируя продолжение успешной карьеры