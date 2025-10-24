Джейсон Стейтем

Актер, звезда остросюжетных боевиков

Джейсон Стейтем родился 26 июля 1967 года в Шайрбруке, Дербишир, Англия. До актерской карьеры он профессионально занимался прыжками в воду, представляя Англию на Играх Содружества 1990 года, а также изучал боевые искусства. Начал свою карьеру как модель и уличный торговец, прежде чем режиссер Гай Ричи открыл его для киноиндустрии. Сейчас он является признанным актером и продюсером, известным своими ролями в фильмах в жанре боевиков, где часто выполняет собственные трюки.