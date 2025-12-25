$42.150.05
Эксклюзив
10:58 • 504 просмотра
Число жалоб на лечение в одесской клинике "Одрекс" растет: сайт StopOdrex стал для людей последним шансом на правду
Эксклюзив
09:42 • 3756 просмотра
Плюсовая температура днем и слабые морозы ночью: какой погоды ждать украинцам на Новый годPhoto
09:37 • 7942 просмотра
СБУ "поздравила" россиян с Рождеством: поражены нефтяные резервуары в порту темрюк и газоперерабатывающий завод в оренбургеPhotoVideo
Эксклюзив
09:14 • 7960 просмотра
Снег возвращается, но лыжный сезон запоздал: какой будет погода в Карпатах на праздники и изменятся ли цены на жилье
08:33 • 9074 просмотра
Российские атаки на энергетику в Рождественскую ночь оставили без света жителей в 4 областях, в Одесской области - аварийные отключения
07:30 • 10319 просмотра
Рассекреченные стенограммы разговоров путина и Буша: кремль еще в 2000-х выступал против Украины в НАТО
Эксклюзив
24 декабря, 15:03 • 39931 просмотра
Как не переесть на Рождественские праздники: советы нутрициолога
24 декабря, 14:30 • 58570 просмотра
россия будет добиваться изменений до последней версии мирного плана, рассматриваемую как отправную точку - Bloomberg
24 декабря, 14:18 • 31062 просмотра
Съемки китайскими спутниками территории Украины и удары рф по энергетике: Зеленский заявил о взаимосвязи
Эксклюзив
24 декабря, 13:26 • 47319 просмотра
Перевозка детей в автокреслах: соблюдают ли украинские водители установленные правилаPhoto
В рф сообщают о поражении Новошахтинского НПЗ: что известно

Киев • УНН

 • 972 просмотра

Новошахтинский завод нефтепродуктов атакован и горит в Новошахтинске Ростовской области, сообщает ASTRA.

В рф сообщают о поражении Новошахтинского НПЗ: что известно

В россии сообщают об атаке и пожаре на Новошахтинском НПЗ в ростовской области, фотографии публикует ASTRA, пишет УНН.

Детали

"Новошахтинский завод нефтепродуктов (АО "НЗНП") атакован и горит в Новошахтинске Ростовской области", - сообщает ASTRA со ссылкой на читателей.

"Новошахтинск. Ростовская область. Поражен НПЗ после объявления ракетной опасности", - отмечает также руководитель украинского Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.

На Новошахтинском НПЗ только через пять дней потушили пожар после атаки дронов26.08.25, 12:12 • 4426 просмотров

Юлия Шрамко

Новости Мира
Воздушная тревога
Война в Украине
Столкновения