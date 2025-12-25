В рф сообщают о поражении Новошахтинского НПЗ: что известно

В россии сообщают об атаке и пожаре на Новошахтинском НПЗ в ростовской области, фотографии публикует ASTRA, пишет УНН.

Детали

"Новошахтинский завод нефтепродуктов (АО "НЗНП") атакован и горит в Новошахтинске Ростовской области", - сообщает ASTRA со ссылкой на читателей.

"Новошахтинск. Ростовская область. Поражен НПЗ после объявления ракетной опасности", - отмечает также руководитель украинского Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.

