В рф сообщают о поражении Новошахтинского НПЗ: что известно
Киев • УНН
Новошахтинский завод нефтепродуктов атакован и горит в Новошахтинске Ростовской области, сообщает ASTRA.
В россии сообщают об атаке и пожаре на Новошахтинском НПЗ в ростовской области, фотографии публикует ASTRA, пишет УНН.
Детали
"Новошахтинский завод нефтепродуктов (АО "НЗНП") атакован и горит в Новошахтинске Ростовской области", - сообщает ASTRA со ссылкой на читателей.
"Новошахтинск. Ростовская область. Поражен НПЗ после объявления ракетной опасности", - отмечает также руководитель украинского Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.
На Новошахтинском НПЗ только через пять дней потушили пожар после атаки дронов26.08.25, 12:12 • 4426 просмотров