На Новошахтинском НПЗ только через пять дней потушили пожар после атаки дронов
Киев • УНН
Масштабный пожар на Новошахтинском НПЗ в Ростовской области, вызванный атакой дронов 21 августа, был полностью ликвидирован только через пять дней. Тушение огня привело к перебоям водоснабжения для десятков тысяч местных жителей.
В Ростовской области России заявили о ликвидации масштабного пожара на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе, вспыхнувшего после дронового удара. Огонь удавалось укротить лишь через пять дней. Об этом сообщают власти российского региона и телеграм-каналы ASTRA, пишет УНН.
Детали
Масштабный пожар на Новошахтинском НПЗ в Ростовской области, который начался ночью 21 августа после атаки беспилотников, продолжался почти неделю. Лишь теперь местные власти сообщили о полной ликвидации возгорания.
Завод, который считается одним из ключевых поставщиков топлива для южных регионов России, получил серьезные повреждения. Генштаб подтвердил поражение Новошахтинского нефтезавода 21 августа.
По словам временно назначенного губернатора Юрия Слюсаря, в операции по тушению принимали участие более 400 спасателей и около 150 единиц техники. Огонь требовал огромного количества воды, что привело к перебоям в водоснабжении окрестных городов.
Жители Красного Сулина, где проживает более 35 тысяч человек, жаловались в соцсетях, что в их кранах вода исчезла на несколько дней. Автономные подвозы были либо отсутствовали, либо осуществлялись с перебоями, сообщает ASTRA.
Напомним
В ночь на 21 августа БпЛА атаковали Ростовскую область РФ. Сообщалось о масштабном пожаре на Новошахтинском заводе нефтепродуктов.
Позже Генштаб ВСУ подтвердил поражение Новошахтинского завода нефтепродуктов в Ростовской области. Также был поражен склад БпЛА, логистический хаб в Донецке и нефтебаза в Воронежской области.
25 августа начальник Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко опубликовал видео горящего Новошахтинского завода.