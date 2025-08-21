$41.380.02
"Фламінго" з радіусом 3000 км: Зеленський розповів про успіхи української ракетної програми
06:16 • 20548 перегляди
546 з 574 російських дронів та 31 з 40 ракет знешкоджено над Україною, у тому числі один з 4 "Кинджалів"
05:30 • 27606 перегляди
Віцепрезидент США Венс: Європі доведеться взяти на себе "левову частку" витрат за гарантії безпеки для України
20 серпня, 15:55 • 55471 перегляди
США ввели санкції проти суддів Міжнародного кримінального суду
Ексклюзив
20 серпня, 11:22 • 145167 перегляди
Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці
Ексклюзив
20 серпня, 09:46 • 67188 перегляди
Реорганізація Міністерства нац'єдності: у Мінсоцполітики пояснили, чи вплине це на політику щодо ВПО
Ексклюзив
20 серпня, 09:29 • 118800 перегляди
Україна після війни, чи є шанс на відновлення?!
20 серпня, 08:14 • 308043 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна: які міста готові надати майданчик для перемовин
Ексклюзив
20 серпня, 06:54 • 94403 перегляди
Нардепа Німченка обікрали на парковці біля супермаркету
20 серпня, 06:49 • 87776 перегляди
Спецпосланець Трампа Віткофф: гарантії безпеки будуть відправною точкою для українців у будь-якій мирній угоді
Генштаб підтвердив ураження Новошахтинського нафтозаводу та інших важливих об'єктів окупантів

Київ • УНН

 • 238 перегляди

Генштаб ЗСУ підтвердив ураження Новошахтинського заводу нафтопродуктів у Ростовській області. Також було уражено склад БпЛА, логістичний хаб у Донецьку та нафтобазу у Воронезькій області.

Генштаб підтвердив ураження Новошахтинського нафтозаводу та інших важливих об'єктів окупантів

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження Новошахтинського заводу нафтопродуктів та ще низки важливих об’єктів російського агресора - зокрема, ворожі склад БпЛА і логістичний хаб у тимчасово окупованому Донецьку, а також влучання в районі нафтобази у Воронезькій області рф, пише УНН.

У рамках зниження наступального потенціалу противника та ускладнення постачання пального до військових частин окупантів, у ніч на 21 серпня підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, уразили "Новошахтинский завод нафтопродуктів" (Ростовська область рф). Зафіксовано численні вибухи. Ціль уражено

- повідомили у Генштабі.

Як вказано, він є одним з найбільших постачальників нафтопродуктів на півдні російської федерації. Бере участь у забезпеченні збройних сил рф. Загальний об'єм резервуарів - понад 210 тисяч кубічних метрів.

Також, підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ, з метою зменшення спроможностей противника із застосування БпЛА дальньої дії, уразили склад БпЛА і логістичний хаб у тимчасово окупованому місті Донецьк Донецької області. Підтверджено ураження та численні вибухи в районі об’єкта

- вказали у Генштабі.

Окрім того, зафіксовано влучання в районі бази пально-мастильних матеріалів російських окупантів у Воронезькій області рф

- зазначили у Генштабі.

Результати вогневого ураження, як вказано, уточнюються.

"Сили оборони продовжують вживати заходів, щоб підірвати наступальний потенціал російських загарбників та змусити рф припинити збройну агресію проти України. Далі буде! Слава Україні!" - наголосили в Генштабі.

