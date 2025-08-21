Генштаб підтвердив ураження Новошахтинського нафтозаводу та інших важливих об'єктів окупантів
Київ • УНН
Генштаб ЗСУ підтвердив ураження Новошахтинського заводу нафтопродуктів у Ростовській області. Також було уражено склад БпЛА, логістичний хаб у Донецьку та нафтобазу у Воронезькій області.
Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження Новошахтинського заводу нафтопродуктів та ще низки важливих об’єктів російського агресора - зокрема, ворожі склад БпЛА і логістичний хаб у тимчасово окупованому Донецьку, а також влучання в районі нафтобази у Воронезькій області рф, пише УНН.
У рамках зниження наступального потенціалу противника та ускладнення постачання пального до військових частин окупантів, у ніч на 21 серпня підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, уразили "Новошахтинский завод нафтопродуктів" (Ростовська область рф). Зафіксовано численні вибухи. Ціль уражено
Як вказано, він є одним з найбільших постачальників нафтопродуктів на півдні російської федерації. Бере участь у забезпеченні збройних сил рф. Загальний об'єм резервуарів - понад 210 тисяч кубічних метрів.
Також, підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ, з метою зменшення спроможностей противника із застосування БпЛА дальньої дії, уразили склад БпЛА і логістичний хаб у тимчасово окупованому місті Донецьк Донецької області. Підтверджено ураження та численні вибухи в районі об’єкта
Окрім того, зафіксовано влучання в районі бази пально-мастильних матеріалів російських окупантів у Воронезькій області рф
Результати вогневого ураження, як вказано, уточнюються.
"Сили оборони продовжують вживати заходів, щоб підірвати наступальний потенціал російських загарбників та змусити рф припинити збройну агресію проти України. Далі буде! Слава Україні!" - наголосили в Генштабі.
