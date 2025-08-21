Генштаб подтвердил поражение Новошахтинского нефтезавода и других важных объектов оккупантов
Киев • УНН
Генштаб ВСУ подтвердил поражение Новошахтинского завода нефтепродуктов в Ростовской области. Также был поражен склад БпЛА, логистический хаб в Донецке и нефтебаза в Воронежской области.
Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение Новошахтинского завода нефтепродуктов и еще ряда важных объектов российского агрессора - в частности, вражеского склада БпЛА и логистического хаба во временно оккупированном Донецке, а также попадание в районе нефтебазы в Воронежской области рф, пишет УНН.
В рамках снижения наступательного потенциала противника и усложнения поставки топлива в воинские части оккупантов, в ночь на 21 августа подразделения Сил беспилотных систем ВСУ, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, поразили "Новошахтинский завод нефтепродуктов" (Ростовская область рф). Зафиксированы многочисленные взрывы. Цель поражена
Как указано, он является одним из крупнейших поставщиков нефтепродуктов на юге российской федерации. Участвует в обеспечении вооруженных сил РФ. Общий объем резервуаров - более 210 тысяч кубических метров.
Также, подразделения Сил специальных операций ВСУ, с целью уменьшения возможностей противника по применению БпЛА дальнего действия, поразили склад БпЛА и логистический хаб во временно оккупированном городе Донецк Донецкой области. Подтверждено поражение и многочисленные взрывы в районе объекта
Кроме того, зафиксировано попадание в районе базы горюче-смазочных материалов российских оккупантов в Воронежской области рф
Результаты огневого поражения, как указано, уточняются.
"Силы обороны продолжают принимать меры, чтобы подорвать наступательный потенциал российских захватчиков и заставить рф прекратить вооруженную агрессию против Украины. Дальше будет! Слава Украине!" - подчеркнули в Генштабе.
