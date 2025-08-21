Генштаб подтвердил поражение Новошахтинского нефтезавода и других важных объектов оккупантов

$41.380.02
48.170.16
ukenru
07:38 • 9990 просмотра
"Фламинго" с радиусом 3000 км: Зеленский рассказал об успехах украинской ракетной программы
06:16 • 20855 просмотра
546 из 574 российских дронов и 31 из 40 ракет обезврежены над Украиной, в том числе один из 4 "Кинжалов"
05:30 • 27848 просмотра
Вице-президент США Вэнс: Европе придется взять на себя "львиную долю" расходов по гарантиям безопасности для Украины
20 августа, 15:55 • 55724 просмотра
США ввели санкции против судей Международного уголовного суда
Эксклюзив
20 августа, 11:22 • 145602 просмотра
Фармлоббизм под прикрытием евроинтеграции: рынок БАДов в опасности
Эксклюзив
20 августа, 09:46 • 67308 просмотра
Реорганизация Министерства национального единства: в Минсоцполитики объяснили, повлияет ли это на политику в отношении ВПЛ
Эксклюзив
20 августа, 09:29 • 119085 просмотра
Украина после войны, есть ли шанс на восстановление?!
20 августа, 08:14 • 309785 просмотра
Встреча Зеленского и Путина: какие города готовы предоставить площадку для переговоровPhoto
Эксклюзив
20 августа, 06:54 • 94970 просмотра
Нардепа Нимченко обокрали на парковке возле супермаркета
20 августа, 06:49 • 88343 просмотра
Спецпосланник Трампа Уиткофф: гарантии безопасности будут отправной точкой для украинцев в любом мирном соглашении
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+26°
2м/с
43%
745мм
Популярные новости
"Сорванные планы противника": украинские бойцы показали сокрушительные удары по оккупантам на Краматорском направленииVideo20 августа, 23:57 • 21644 просмотра
Кремль отказывается от двусторонней встречи Путина с Зеленским, предлагая "стамбульский формат" - ISW21 августа, 00:59 • 43558 просмотра
Украина под массированным ночным ударом: взрывы в Киеве, Львове и Луцке21 августа, 01:48 • 48932 просмотра
Удар по Мукачево: не менее 12 пострадавших, местных просят оставаться дома04:21 • 45611 просмотра
Ракетная атака рф на предприятие на Закарпатье: разрушены склады - ОВА05:21 • 28366 просмотра
публикации
Народные депутаты еще в 2020 году предупреждали о правовой коллизии, которая теперь лишила акционеров банков доступа к правосудию20 августа, 12:11 • 66531 просмотра
Фармлоббизм под прикрытием евроинтеграции: рынок БАДов в опасности
Эксклюзив
20 августа, 11:22 • 145596 просмотра
Украина после войны, есть ли шанс на восстановление?!
Эксклюзив
20 августа, 09:29 • 119082 просмотра
Встреча Зеленского и Путина: какие города готовы предоставить площадку для переговоровPhoto20 августа, 08:14 • 309762 просмотра
путину бросили вызов, ситуация зависит теперь от него: политолог о встрече Зеленского и Трампа
Эксклюзив
19 августа, 12:13 • 280602 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Руслан Кравченко
Джей Ди Вэнс
Андрій Єрмак
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Европа
Крым
Волынская область
Реклама
УНН Lite
Холли Берри отпраздновала 59-й день рождения на Бора-Бора и поделилась эффектными снимками в бикиниPhoto20 августа, 12:51 • 40222 просмотра
Valentino назначил Риккардо Беллини новым генеральным директором20 августа, 12:45 • 36700 просмотра
Звезда "Звездных войн" рассказал, что размышлял об эмиграции из-за переизбрания Трампа20 августа, 11:47 • 37329 просмотра
Звезда "Purple Rain" судится с наследниками Prince из-за имени "Аполлония"20 августа, 09:18 • 65960 просмотра
Евровидение-2026 состоится в Вене: "Винер Штадтхалле" снова станет ареной мирового шоу20 августа, 08:11 • 80843 просмотра
Актуальное
Беспилотный летательный аппарат
Крылатая ракета
Х-47М2 "Кинжал"
Гривна
Шахед-136

Генштаб подтвердил поражение Новошахтинского нефтезавода и других важных объектов оккупантов

Киев • УНН

 • 492 просмотра

Генштаб ВСУ подтвердил поражение Новошахтинского завода нефтепродуктов в Ростовской области. Также был поражен склад БпЛА, логистический хаб в Донецке и нефтебаза в Воронежской области.

Генштаб подтвердил поражение Новошахтинского нефтезавода и других важных объектов оккупантов

Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение Новошахтинского завода нефтепродуктов и еще ряда важных объектов российского агрессора - в частности, вражеского склада БпЛА и логистического хаба во временно оккупированном Донецке, а также попадание в районе нефтебазы в Воронежской области рф, пишет УНН.

В рамках снижения наступательного потенциала противника и усложнения поставки топлива в воинские части оккупантов, в ночь на 21 августа подразделения Сил беспилотных систем ВСУ, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, поразили "Новошахтинский завод нефтепродуктов" (Ростовская область рф). Зафиксированы многочисленные взрывы. Цель поражена

- сообщили в Генштабе.

Как указано, он является одним из крупнейших поставщиков нефтепродуктов на юге российской федерации. Участвует в обеспечении вооруженных сил РФ. Общий объем резервуаров - более 210 тысяч кубических метров.

Также, подразделения Сил специальных операций ВСУ, с целью уменьшения возможностей противника по применению БпЛА дальнего действия, поразили склад БпЛА и логистический хаб во временно оккупированном городе Донецк Донецкой области. Подтверждено поражение и многочисленные взрывы в районе объекта

- указали в Генштабе.

Кроме того, зафиксировано попадание в районе базы горюче-смазочных материалов российских оккупантов в Воронежской области рф

- отметили в Генштабе.

Результаты огневого поражения, как указано, уточняются.

"Силы обороны продолжают принимать меры, чтобы подорвать наступательный потенциал российских захватчиков и заставить рф прекратить вооруженную агрессию против Украины. Дальше будет! Слава Украине!" - подчеркнули в Генштабе.

Генштаб сообщил о спецоперации в районе Джанкоя: нарушена логистика оккупантов в Крыму21.08.25, 12:26 • 954 просмотра

Юлия Шрамко

Война в УкраинеНовости Мира
Нефть
Донецкая область
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Вооруженные силы Украины
Украина
Донецк
Беспилотный летательный аппарат