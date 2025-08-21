Генштаб сообщил о спецоперации в районе Джанкоя: нарушена логистика оккупантов в Крыму

$41.380.02
48.170.16
ukenru
07:38 • 8308 просмотра
"Фламинго" с радиусом 3000 км: Зеленский рассказал об успехах украинской ракетной программы
06:16 • 18964 просмотра
546 из 574 российских дронов и 31 из 40 ракет обезврежены над Украиной, в том числе один из 4 "Кинжалов"
05:30 • 26331 просмотра
Вице-президент США Вэнс: Европе придется взять на себя "львиную долю" расходов по гарантиям безопасности для Украины
20 августа, 15:55 • 54211 просмотра
США ввели санкции против судей Международного уголовного суда
Эксклюзив
20 августа, 11:22 • 142876 просмотра
Фармлоббизм под прикрытием евроинтеграции: рынок БАДов в опасности
Эксклюзив
20 августа, 09:46 • 66659 просмотра
Реорганизация Министерства национального единства: в Минсоцполитики объяснили, повлияет ли это на политику в отношении ВПЛ
Эксклюзив
20 августа, 09:29 • 117221 просмотра
Украина после войны, есть ли шанс на восстановление?!
20 августа, 08:14 • 302889 просмотра
Встреча Зеленского и Путина: какие города готовы предоставить площадку для переговоровPhoto
Эксклюзив
20 августа, 06:54 • 92968 просмотра
Нардепа Нимченко обокрали на парковке возле супермаркета
20 августа, 06:49 • 86372 просмотра
Спецпосланник Трампа Уиткофф: гарантии безопасности будут отправной точкой для украинцев в любом мирном соглашении
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+26°
2м/с
43%
745мм
Популярные новости
"Сорванные планы противника": украинские бойцы показали сокрушительные удары по оккупантам на Краматорском направленииVideo20 августа, 23:57 • 20073 просмотра
Кремль отказывается от двусторонней встречи Путина с Зеленским, предлагая "стамбульский формат" - ISW21 августа, 00:59 • 41791 просмотра
Украина под массированным ночным ударом: взрывы в Киеве, Львове и Луцке21 августа, 01:48 • 47105 просмотра
Удар по Мукачево: не менее 12 пострадавших, местных просят оставаться дома04:21 • 43797 просмотра
Ракетная атака рф на предприятие на Закарпатье: разрушены склады - ОВА05:21 • 26620 просмотра
публикации
Народные депутаты еще в 2020 году предупреждали о правовой коллизии, которая теперь лишила акционеров банков доступа к правосудию20 августа, 12:11 • 65028 просмотра
Фармлоббизм под прикрытием евроинтеграции: рынок БАДов в опасности
Эксклюзив
20 августа, 11:22 • 142832 просмотра
Украина после войны, есть ли шанс на восстановление?!
Эксклюзив
20 августа, 09:29 • 117191 просмотра
Встреча Зеленского и Путина: какие города готовы предоставить площадку для переговоровPhoto20 августа, 08:14 • 302810 просмотра
путину бросили вызов, ситуация зависит теперь от него: политолог о встрече Зеленского и Трампа
Эксклюзив
19 августа, 12:13 • 275629 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Руслан Кравченко
Джей Ди Вэнс
Андрій Єрмак
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Европа
Крым
Волынская область
Реклама
УНН Lite
Холли Берри отпраздновала 59-й день рождения на Бора-Бора и поделилась эффектными снимками в бикиниPhoto20 августа, 12:51 • 39187 просмотра
Valentino назначил Риккардо Беллини новым генеральным директором20 августа, 12:45 • 35731 просмотра
Звезда "Звездных войн" рассказал, что размышлял об эмиграции из-за переизбрания Трампа20 августа, 11:47 • 36407 просмотра
Звезда "Purple Rain" судится с наследниками Prince из-за имени "Аполлония"20 августа, 09:18 • 65064 просмотра
Евровидение-2026 состоится в Вене: "Винер Штадтхалле" снова станет ареной мирового шоу20 августа, 08:11 • 79031 просмотра
Актуальное
Беспилотный летательный аппарат
Крылатая ракета
Х-47М2 "Кинжал"
Гривна
Шахед-136

Генштаб сообщил о спецоперации в районе Джанкоя: нарушена логистика оккупантов в Крыму

Киев • УНН

 • 168 просмотра

Силы специальных операций ВСУ в ночь на 21 августа поразили подвижной состав россиян с горюче-смазочными материалами вблизи железнодорожной станции Джанкой. Это усложнило обеспечение южной группировки российских войск.

Генштаб сообщил о спецоперации в районе Джанкоя: нарушена логистика оккупантов в Крыму

Генеральный штаб ВСУ подтвердил спецоперацию в районе Джанкоя и нарушение логистики захватчиков во временно оккупированном Крыму, пишет УНН.

Спецоперация: нарушена логистика оккупантов во временно оккупированном Крыму. Силы специальных операций ВСУ провели специальные действия вблизи железнодорожной станции Джанкой. Операция состоялась в ночь на 21 августа. Спецназовцы поразили подвижной состав россиян с горюче-смазочными материалами. В результате специальных действий затруднено обеспечение южной группировки российских войск

- сообщили в Генштабе.

Украинские дроны парализовали логистику врага на важном направлении21.08.25, 11:14 • 2604 просмотра

Юлия Шрамко

Война в Украине
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Силы специальных операций Вооруженных сил Украины
Вооруженные силы Украины
Крым
Джанкой