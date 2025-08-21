Генштаб сообщил о спецоперации в районе Джанкоя: нарушена логистика оккупантов в Крыму
Киев • УНН
Силы специальных операций ВСУ в ночь на 21 августа поразили подвижной состав россиян с горюче-смазочными материалами вблизи железнодорожной станции Джанкой. Это усложнило обеспечение южной группировки российских войск.
Генеральный штаб ВСУ подтвердил спецоперацию в районе Джанкоя и нарушение логистики захватчиков во временно оккупированном Крыму, пишет УНН.
