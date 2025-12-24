Спасатели показали кадры последствий дроновой атаки РФ на Чернигов

$42.150.10
23 декабря, 15:52 • 11858 просмотра
Украинские военные отошли из Северска - Генштаб
23 декабря, 15:42 • 20027 просмотра
ЦИК возобновила работу Госреестра избирателей впервые с начала полномасштабного вторжения - Арахамия
Эксклюзив
23 декабря, 15:15 • 27301 просмотра
Бывший заместитель главы Госавиаслужбы Зелинский заблокировал использование транспортных самолетов армией
23 декабря, 12:03 • 36009 просмотра
Сколько стоит комфортный зимний отдых в Буковеле и поблизости: обзор цен на жильеPhoto
23 декабря, 11:41 • 27282 просмотра
Гарантии безопасности, восстановление и рамки для окончания войны: Зеленский получил отчет Умерова и Гнатова после Майами о подготовленных драфтах
23 декабря, 11:27 • 32326 просмотра
Рождество в Украине 2025: как праздновать, что нельзя делать, будет ли выходной
Эксклюзив
23 декабря, 10:40 • 18367 просмотра
"Правда глаза колет"? Родственники умерших пациентов заявили, что клиника заблокировала сайт StopOdrexPhoto
23 декабря, 08:27 • 18009 просмотра
Атака рф почти полностью оставила без света три области, перебои еще в семи, аварийные отключения в большинстве регионов - энергетики
Эксклюзив
23 декабря, 06:30 • 23571 просмотра
Зеленский в этом году совершил более 50 заграничных визитов
22 декабря, 19:00 • 38907 просмотра
Должно быть справедливо и корректно: Зеленский анонсировал изменения в календарь праздничных и особых дней
Убили иностранца на кладбище под Киевом, выпустив 11 пуль: троих человек отправили под стражу23 декабря, 15:22 • 10541 просмотра
Очередной фейк от Коломойского: журналистское расследование опровергло его заявления23 декабря, 16:07 • 5450 просмотра
В трех областях продолжаются восстановительные работы после ночной атаки рф на энергообъекты - Минэнерго23 декабря, 17:21 • 3888 просмотра
Пьяные командиры и катастрофические потери: АТЕШ раскрыл критическую ситуацию в 74-м полку РФ на Запорожье23 декабря, 18:36 • 3370 просмотра
Вражеский беспилотник попал в многоэтажку Чернигова, продолжается эвакуация жителей23 декабря, 18:54 • 3196 просмотра
Бывший заместитель главы Госавиаслужбы Зелинский заблокировал использование транспортных самолетов армией
Эксклюзив
23 декабря, 15:15 • 27300 просмотра
Пугающая закономерность: что объединяет истории пациентов Odrex и зачем клиника пытается "закрыть им рты"Photo23 декабря, 14:58 • 21301 просмотра
Сколько стоит комфортный зимний отдых в Буковеле и поблизости: обзор цен на жильеPhoto23 декабря, 12:03 • 36007 просмотра
Рождество в Украине 2025: как праздновать, что нельзя делать, будет ли выходной23 декабря, 11:27 • 32322 просмотра
Креатура вице-премьера Кулебы в кресле главы Госавиаслужбы - продолжение пророссийского курса вместо перезагрузки отрасли?
Эксклюзив
22 декабря, 14:35 • 92123 просмотра
Дональд Трамп
Николас Мадуро
Джорджия Мелони
Владимир Зеленский
Кристофер Нолан
Украина
Соединённые Штаты
Израиль
Чернигов
Венесуэла
Сериал "Очень странные дела" побил собственный рекорд просмотров финальным сезономVideo23 декабря, 09:59 • 23661 просмотра
Новая теория предполагает одного подозреваемого в двух ужасных делах США об убийствах "Зодиака" и "Черной Георгины"Video23 декабря, 08:10 • 22418 просмотра
Конфуз на AmericaFest: Ники Минаж случайно назвала Джей Ди Вэнса "убийцей" в присутствии вдовы Чарли Кирка22 декабря, 17:50 • 26212 просмотра
У долгожданной "Одиссеи" Нолана появился трейлерVideo22 декабря, 14:33 • 28294 просмотра
Гигантский пряничный домик из фильма "Один дома" появился в США и побил мировой рекордPhoto22 декабря, 07:59 • 50884 просмотра
Техника
Социальная сеть
Фильм
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Дипломатка

Спасатели показали кадры последствий дроновой атаки РФ на Чернигов

Киев • УНН

 • 104 просмотра

ГСЧС показала последствия дроновой атаки россиян на Чернигов. Враг нанес несколько ударов по критической инфраструктуре и многоквартирному дому, вызвав пожар.

Спасатели показали кадры последствий дроновой атаки РФ на Чернигов

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) показала кадры последствий дроновой атаки россиян на Чернигов. Об этом сообщает УНН.

Подробности

По словам спасателей, враг нанес несколько ударов по критической инфраструктуре города. В результате попаданий возник пожар.

В другом районе города беспилотник попал в технический этаж многоквартирного дома. К счастью, погибших и травмированных нет, но два человека получили острую реакцию на стресс

- говорится в сообщении ГСЧС.

Там рассказали, что на месте происшествия развернут Пункт Несокрушимости. По состоянию на 23:30 вторника психологическая помощь от специалистов ГСЧС была оказана 25 лицам.

Напомним

Накануне в Чернигове вражеский БПЛА попал в 9-й этаж многоэтажного дома, вызвав пожар и выбив окна.

Часть Чернигова осталась без света после атаки рф23.12.25, 20:17 • 2462 просмотра

Вадим Хлюдзинский

ОбществоВойна в Украине
Война в Украине
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Чернигов