Спасатели показали кадры последствий дроновой атаки РФ на Чернигов
Киев • УНН
ГСЧС показала последствия дроновой атаки россиян на Чернигов. Враг нанес несколько ударов по критической инфраструктуре и многоквартирному дому, вызвав пожар.
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) показала кадры последствий дроновой атаки россиян на Чернигов. Об этом сообщает УНН.
Подробности
По словам спасателей, враг нанес несколько ударов по критической инфраструктуре города. В результате попаданий возник пожар.
В другом районе города беспилотник попал в технический этаж многоквартирного дома. К счастью, погибших и травмированных нет, но два человека получили острую реакцию на стресс
Там рассказали, что на месте происшествия развернут Пункт Несокрушимости. По состоянию на 23:30 вторника психологическая помощь от специалистов ГСЧС была оказана 25 лицам.
Напомним
Накануне в Чернигове вражеский БПЛА попал в 9-й этаж многоэтажного дома, вызвав пожар и выбив окна.
