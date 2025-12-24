$42.150.10
23 грудня, 15:52
Українські військові відійшли з Сіверська - Генштаб
23 грудня, 15:42
ЦВК відновила роботу Держреєстру виборців вперше з початку повномасштабного вторгнення - Арахамія
Ексклюзив
23 грудня, 15:15
Колишній заступник голови Державіаслужби Зелінський заблокував використання транспортних літаків армією
23 грудня, 12:03
Скільки коштує комфортний зимовий відпочинок у Буковелі та поблизу: огляд цін на помешканняPhoto
23 грудня, 11:41
Гарантії безпеки, відновлення і рамки для закінчення війни: Зеленський отримав звіт Умєрова і Гнатова після Маямі про підготовлені драфти
23 грудня, 11:27
Різдво в Україні 2025: як святкувати, що не можна робити, чи буде вихідний
Ексклюзив
23 грудня, 10:40
"Правда очі коле"? Родичі померлих пацієнтів заявили, що клініка заблокувала сайт StopOdrexPhoto
23 грудня, 08:27
Атака рф майже повністю залишила без світла три області, перебої у ще семи, аварійні відключення у більшості регіонів - енергетики
Ексклюзив
23 грудня, 06:30
Зеленський у цьому році здійснив понад 50 закордонних візитів
22 грудня, 19:00
Має бути справедливо та коректно: Зеленський анонсував зміни до календаря святкових та особливих днів
Колишній заступник голови Державіаслужби Зелінський заблокував використання транспортних літаків армією
Ексклюзив
23 грудня, 15:15
23 грудня, 15:15
Креатура віцепремʼєра Кулеби у кріслі голови Державіаслужби - продовження проросійського курсу замість перезавантаження галузі?
Ексклюзив
22 грудня, 14:35
22 грудня, 14:35
Рятувальники показали кадри наслідків дронової атаки рф на Чернігів

Київ • УНН

 • 22 перегляди

ДСНС показала наслідки дронової атаки росіян на Чернігів. Ворог завдав кількох ударів по критичній інфраструктурі та багатоквартирному будинку, спричинивши пожежу.

Рятувальники показали кадри наслідків дронової атаки рф на Чернігів

Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) показала кадри наслідків дронової атаки росіян на Чернігів. Про це повідомляє УНН.

Деталі

За словами рятувальнитків, ворог завдав кількох ударів по критичній інфраструктурі міста. Внаслідок влучань виникла пожежа.

В іншому районі міста безпілотник влучив у технічний поверх багатоквартирного будинку. На щастя, загиблих і травмованих немає, але двоє людей зазнали гострої реакції на стрес

- йдеться у повідомленні ДСНС.

Там розповіли, що на місці події розгорнуто Пункт Незламності. Станом на 23:30 вівторка психологічну допомогу від фахівців ДСНС було надано 25 особам.

Нагадаємо

Напередодні у Чернігові ворожий БпЛА влучив у 9-й поверх багатоповерхового будинку, спричинивши пожежу та вибивши вікна.

Частина Чернігова залишилась без світла після атаки рф23.12.25, 20:17 • 2412 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

СуспільствоВійна в Україні
Війна в Україні
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Чернігів