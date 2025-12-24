Рятувальники показали кадри наслідків дронової атаки рф на Чернігів
Київ • УНН
ДСНС показала наслідки дронової атаки росіян на Чернігів. Ворог завдав кількох ударів по критичній інфраструктурі та багатоквартирному будинку, спричинивши пожежу.
Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) показала кадри наслідків дронової атаки росіян на Чернігів. Про це повідомляє УНН.
Деталі
За словами рятувальнитків, ворог завдав кількох ударів по критичній інфраструктурі міста. Внаслідок влучань виникла пожежа.
В іншому районі міста безпілотник влучив у технічний поверх багатоквартирного будинку. На щастя, загиблих і травмованих немає, але двоє людей зазнали гострої реакції на стрес
Там розповіли, що на місці події розгорнуто Пункт Незламності. Станом на 23:30 вівторка психологічну допомогу від фахівців ДСНС було надано 25 особам.
Нагадаємо
Напередодні у Чернігові ворожий БпЛА влучив у 9-й поверх багатоповерхового будинку, спричинивши пожежу та вибивши вікна.
