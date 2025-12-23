Ворожий безпілотник влучив у багатоповерхівку Чернігова, триває евакуація мешканців
У Чернігові ворожий БпЛА влучив у 9-й поверх багатоповерхового будинку, спричинивши пожежу та вибивши вікна. Екстрені служби проводять евакуацію мешканців, інформація щодо постраждалих уточнюється.
У Чернігові ворожий безпілотник влучив у багатоповерхівку, проводиться евакуація мешканців. Про це повідоми начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський, передає УНН.
БпЛА ворога влучив у 9-й поверх багатоповерхового будинку. Унаслідок влучання виникла пожежа, вибито вікна. Інформація про постраждалих уточнюється
За його словами, на місці події працюють екстрені служби, проводиться евакуація людей з будинку.
Як повідомив начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський, армія рф атакувала обʼєкт критичної інфраструктури у Чернігові, спалахнула пожежа.