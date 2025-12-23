Ворожий безпілотник влучив у багатоповерхівку Чернігова, триває евакуація мешканців

$42.150.10
49.490.02
ukenru
15:52 • 6462 перегляди
Українські військові відійшли з Сіверська - Генштаб
15:42 • 11097 перегляди
ЦВК відновила роботу Держреєстру виборців вперше з початку повномасштабного вторгнення - Арахамія
Ексклюзив
15:15 • 15739 перегляди
Колишній заступник голови Державіаслужби Зелінський заблокував використання транспортних літаків армією
23 грудня, 12:03 • 25076 перегляди
Скільки коштує комфортний зимовий відпочинок у Буковелі та поблизу: огляд цін на помешканняPhoto
23 грудня, 11:41 • 20959 перегляди
Гарантії безпеки, відновлення і рамки для закінчення війни: Зеленський отримав звіт Умєрова і Гнатова після Маямі про підготовлені драфти
23 грудня, 11:27 • 26371 перегляди
Різдво в Україні 2025: як святкувати, що не можна робити, чи буде вихідний
Ексклюзив
23 грудня, 10:40 • 16099 перегляди
"Правда очі коле"? Родичі померлих пацієнтів заявили, що клініка заблокувала сайт StopOdrexPhoto
23 грудня, 08:27 • 17204 перегляди
Атака рф майже повністю залишила без світла три області, перебої у ще семи, аварійні відключення у більшості регіонів - енергетики
Ексклюзив
23 грудня, 06:30 • 22708 перегляди
Зеленський у цьому році здійснив понад 50 закордонних візитів
22 грудня, 19:00 • 38291 перегляди
Має бути справедливо та коректно: Зеленський анонсував зміни до календаря святкових та особливих днів
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−2°
2м/с
87%
757мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
путіну не цікаві компроміси, поступки з боку України його не зупинять - ексочільник Держдепу США Блінкен23 грудня, 09:33 • 7928 перегляди
Серіал "Дивні дива" побив власний рекорд переглядів фінальним сезономVideo23 грудня, 09:59 • 18690 перегляди
Економіка рф дозволяє кремлю продовжувати війну проти України та збагачуватися на цьому - ЦПД23 грудня, 12:12 • 16848 перегляди
Агент НАБУ виявися громадянином рф, який сидів за шахрайство – ексочільник судової адміністрації розкрив деталі гучної кримінальної справи14:45 • 7754 перегляди
Лякаюча закономірність: що об'єднує історії пацієнтів Odrex та навіщо клініка намагається "закрити їм роти"Photo14:58 • 12969 перегляди
Публікації
Колишній заступник голови Державіаслужби Зелінський заблокував використання транспортних літаків армією
Ексклюзив
15:15 • 15727 перегляди
Лякаюча закономірність: що об'єднує історії пацієнтів Odrex та навіщо клініка намагається "закрити їм роти"Photo14:58 • 13183 перегляди
Скільки коштує комфортний зимовий відпочинок у Буковелі та поблизу: огляд цін на помешканняPhoto23 грудня, 12:03 • 25064 перегляди
Різдво в Україні 2025: як святкувати, що не можна робити, чи буде вихідний23 грудня, 11:27 • 26360 перегляди
Креатура віцепремʼєра Кулеби у кріслі голови Державіаслужби - продовження проросійського курсу замість перезавантаження галузі?
Ексклюзив
22 грудня, 14:35 • 88377 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Урсула фон дер Ляєн
Джеффрі Епштайн
Беньямін Нетаньягу
Ґрета Тунберг
Актуальні місця
Україна
Німеччина
Сполучені Штати Америки
Ізраїль
Одеська область
Реклама
УНН Lite
Серіал "Дивні дива" побив власний рекорд переглядів фінальним сезономVideo23 грудня, 09:59 • 18900 перегляди
Нова теорія припускає єдиного підозрюваного у двох жахливих справах США про вбивства "Зодіака" та "Чорної Жоржини"Video23 грудня, 08:10 • 20165 перегляди
Конфуз на AmericaFest: Нікі Мінаж випадково назвала Джей Ді Венса "вбивцею" у присутності вдови Чарлі Кірка22 грудня, 17:50 • 24469 перегляди
У довгоочікуваної "Одіссеї" Нолана з'явився трейлерVideo22 грудня, 14:33 • 26653 перегляди
Гігантський пряниковий будинок з фільму "Сам удома" з'явився у США і побив світовий рекордPhoto22 грудня, 07:59 • 49191 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Forbes
Іскандер (ОТРК)
Фільм

Ворожий безпілотник влучив у багатоповерхівку Чернігова, триває евакуація мешканців

Київ • УНН

 • 38 перегляди

У Чернігові ворожий БпЛА влучив у 9-й поверх багатоповерхового будинку, спричинивши пожежу та вибивши вікна. Екстрені служби проводять евакуацію мешканців, інформація щодо постраждалих уточнюється.

Ворожий безпілотник влучив у багатоповерхівку Чернігова, триває евакуація мешканців

У Чернігові ворожий безпілотник влучив у багатоповерхівку, проводиться евакуація мешканців. Про це повідоми начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський, передає УНН.

БпЛА ворога влучив у 9-й поверх багатоповерхового будинку. Унаслідок влучання виникла пожежа, вибито вікна. Інформація про постраждалих уточнюється 

- повідомив Брижинський.

За його словами, на місці події працюють екстрені служби, проводиться евакуація людей з будинку.

Частина Чернігова залишилась без світла після атаки рф23.12.25, 20:17 • 792 перегляди

Нагадаємо

Як повідомив начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський, армія рф атакувала обʼєкт критичної інфраструктури у Чернігові, спалахнула пожежа.

Антоніна Туманова

СуспільствоВійна в Україні
Енергетика
Воєнний стан
Війна в Україні
Відключення світла
Чернігів