Ворог атакував об'єкт критичної інфраструктури у Чернігові, спалахнула пожежа
Київ • УНН
Російська армія атакувала об'єкт критичної інфраструктури в Чернігові, що призвело до пожежі. За словами начальника Чернігівської МВА Дмитра Брижинського, люди не постраждали.
Ворог атакував обʼєкт критичної інфраструктури. На місці події виникла пожежа
За його словами, люди не постраждали.
Нагадаємо
Як повідомили у Міненерго, енергетики стабілізують ситуацію після масованої атаки рф на енергетичну інфраструктуру. У Рівненській, Тернопільській та Одеській областях тривають відновлювальні роботи.