15:52
Українські військові відійшли з Сіверська - Генштаб
15:42 • 9944 перегляди
ЦВК відновила роботу Держреєстру виборців вперше з початку повномасштабного вторгнення - Арахамія
Ексклюзив
15:15 • 14035 перегляди
Колишній заступник голови Державіаслужби Зелінський заблокував використання транспортних літаків армією
23 грудня, 12:03 • 23465 перегляди
Скільки коштує комфортний зимовий відпочинок у Буковелі та поблизу: огляд цін на помешканняPhoto
23 грудня, 11:41 • 20078 перегляди
Гарантії безпеки, відновлення і рамки для закінчення війни: Зеленський отримав звіт Умєрова і Гнатова після Маямі про підготовлені драфти
23 грудня, 11:27 • 25487 перегляди
Різдво в Україні 2025: як святкувати, що не можна робити, чи буде вихідний
Ексклюзив
23 грудня, 10:40 • 15844 перегляди
"Правда очі коле"? Родичі померлих пацієнтів заявили, що клініка заблокувала сайт StopOdrexPhoto
23 грудня, 08:27 • 17089 перегляди
Атака рф майже повністю залишила без світла три області, перебої у ще семи, аварійні відключення у більшості регіонів - енергетики
Ексклюзив
23 грудня, 06:30 • 22616 перегляди
Зеленський у цьому році здійснив понад 50 закордонних візитів
22 грудня, 19:00 • 38213 перегляди
Має бути справедливо та коректно: Зеленський анонсував зміни до календаря святкових та особливих днів
Ворог атакував об'єкт критичної інфраструктури у Чернігові, спалахнула пожежа

Київ • УНН

 • 450 перегляди

Російська армія атакувала об'єкт критичної інфраструктури в Чернігові, що призвело до пожежі. За словами начальника Чернігівської МВА Дмитра Брижинського, люди не постраждали.

Ворог атакував об'єкт критичної інфраструктури у Чернігові, спалахнула пожежа

Армія рф атакувала обʼєкт критичної інфраструктури у Чернігові, спалахнула пожежа. Про це повідомив начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський, передає УНН.

Ворог атакував обʼєкт критичної інфраструктури. На місці події виникла пожежа 

- повідомив Брижинський.

За його словами, люди не постраждали.

рф завдала удару по Полтавщині: двоє поранених на підприємстві23.12.25, 18:00 • 1980 переглядiв

Нагадаємо

Як повідомили у Міненерго, енергетики стабілізують ситуацію після масованої атаки рф на енергетичну інфраструктуру. У Рівненській, Тернопільській та Одеській областях тривають відновлювальні роботи.

Антоніна Туманова

Війна в Україні
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Війна в Україні
Відключення світла
Електроенергія
Рівненська область
Тернопільська область
Одеська область
Міністерство енергетики України
Чернігів