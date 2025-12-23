Враг атаковал объект критической инфраструктуры в Чернигове, вспыхнул пожар

$42.150.10
15:52 • 5638 просмотра
Украинские военные отошли из Северска - Генштаб
15:42 • 10174 просмотра
ЦИК возобновила работу Госреестра избирателей впервые с начала полномасштабного вторжения - Арахамия
Эксклюзив
15:15 • 14338 просмотра
Бывший заместитель главы Госавиаслужбы Зелинский заблокировал использование транспортных самолетов армией
23 декабря, 12:03 • 23760 просмотра
Сколько стоит комфортный зимний отдых в Буковеле и поблизости: обзор цен на жильеPhoto
23 декабря, 11:41 • 20248 просмотра
Гарантии безопасности, восстановление и рамки для окончания войны: Зеленский получил отчет Умерова и Гнатова после Майами о подготовленных драфтах
23 декабря, 11:27 • 25657 просмотра
Рождество в Украине 2025: как праздновать, что нельзя делать, будет ли выходной
Эксклюзив
23 декабря, 10:40 • 15899 просмотра
"Правда глаза колет"? Родственники умерших пациентов заявили, что клиника заблокировала сайт StopOdrexPhoto
23 декабря, 08:27 • 17121 просмотра
Атака рф почти полностью оставила без света три области, перебои еще в семи, аварийные отключения в большинстве регионов - энергетики
Эксклюзив
23 декабря, 06:30 • 22645 просмотра
Зеленский в этом году совершил более 50 заграничных визитов
22 декабря, 19:00 • 38242 просмотра
Должно быть справедливо и корректно: Зеленский анонсировал изменения в календарь праздничных и особых дней
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
Эксклюзивы
путину не интересны компромиссы, уступки со стороны Украины его не остановят - экс-глава Госдепа США Блинкен23 декабря, 09:33 • 7016 просмотра
Сериал "Очень странные дела" побил собственный рекорд просмотров финальным сезономVideo23 декабря, 09:59 • 17963 просмотра
Экономика рф позволяет кремлю продолжать войну против Украины и обогащаться на этом - ЦПД23 декабря, 12:12 • 16156 просмотра
Агент НАБУ оказался гражданином рф, который сидел за мошенничество – экс-глава судебной администрации раскрыл детали громкого уголовного дела14:45 • 6456 просмотра
Пугающая закономерность: что объединяет истории пациентов Odrex и зачем клиника пытается "закрыть им рты"Photo14:58 • 12118 просмотра
Бывший заместитель главы Госавиаслужбы Зелинский заблокировал использование транспортных самолетов армией
Пугающая закономерность: что объединяет истории пациентов Odrex и зачем клиника пытается "закрыть им рты"Photo14:58 • 12135 просмотра
Сколько стоит комфортный зимний отдых в Буковеле и поблизости: обзор цен на жильеPhoto23 декабря, 12:03 • 23760 просмотра
Рождество в Украине 2025: как праздновать, что нельзя делать, будет ли выходной23 декабря, 11:27 • 25657 просмотра
Креатура вице-премьера Кулебы в кресле главы Госавиаслужбы - продолжение пророссийского курса вместо перезагрузки отрасли?
Сериал "Очень странные дела" побил собственный рекорд просмотров финальным сезономVideo23 декабря, 09:59 • 17974 просмотра
Новая теория предполагает одного подозреваемого в двух ужасных делах США об убийствах "Зодиака" и "Черной Георгины"Video23 декабря, 08:10 • 19861 просмотра
Конфуз на AmericaFest: Ники Минаж случайно назвала Джей Ди Вэнса "убийцей" в присутствии вдовы Чарли Кирка22 декабря, 17:50 • 24239 просмотра
У долгожданной "Одиссеи" Нолана появился трейлерVideo22 декабря, 14:33 • 26437 просмотра
Гигантский пряничный домик из фильма "Один дома" появился в США и побил мировой рекордPhoto22 декабря, 07:59 • 48973 просмотра
Враг атаковал объект критической инфраструктуры в Чернигове, вспыхнул пожар

Киев • УНН

 • 696 просмотра

Российская армия атаковала объект критической инфраструктуры в Чернигове, что привело к пожару. По словам начальника Черниговской ГВА Дмитрия Брижинского, люди не пострадали.

Враг атаковал объект критической инфраструктуры в Чернигове, вспыхнул пожар

Армия рф атаковала объект критической инфраструктуры в Чернигове, вспыхнул пожар. Об этом сообщил начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский, передает УНН.

Враг атаковал объект критической инфраструктуры. На месте происшествия возник пожар

- сообщил Брижинский.

По его словам, люди не пострадали.

рф нанесла удар по Полтавщине: двое раненых на предприятии23.12.25, 18:00 • 2036 просмотров

Напомним

Как сообщили в Минэнерго, энергетики стабилизируют ситуацию после массированной атаки РФ на энергетическую инфраструктуру. В Ровенской, Тернопольской и Одесской областях продолжаются восстановительные работы.

Антонина Туманова

Война в Украине
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Война в Украине
Отключение света
Электроэнергия
Ровненская область
Тернопольская область
Одесская область
Министерство энергетики Украины
Чернигов