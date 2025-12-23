Враг атаковал объект критической инфраструктуры в Чернигове, вспыхнул пожар
Киев • УНН
Российская армия атаковала объект критической инфраструктуры в Чернигове, что привело к пожару. По словам начальника Черниговской ГВА Дмитрия Брижинского, люди не пострадали.
Враг атаковал объект критической инфраструктуры. На месте происшествия возник пожар
По его словам, люди не пострадали.
Как сообщили в Минэнерго, энергетики стабилизируют ситуацию после массированной атаки РФ на энергетическую инфраструктуру. В Ровенской, Тернопольской и Одесской областях продолжаются восстановительные работы.