рф нанесла удар по Полтавщине: двое раненых на предприятии
Киев • УНН
Россияне нанесли удар по предприятию в Кременчугской громаде, в результате чего два человека получили ранения. Медики оказывают им помощь, а объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме.
Россияне нанесли удар по предприятию в Кременчугской громаде, два человека получили ранения. Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Владимир Когут, передает УНН.
Сегодня днем в Полтавской области несколько раз звучали сигналы воздушной тревоги. Во время одной из них россияне нанесли удар по предприятию в Кременчугской громаде. Два человека получили ранения. Медики оказывают им необходимую помощь
По его словам, на месте работают все соответствующие службы. Объекты жизнеобеспечения населения работают в штатном режиме.
Обстрелы рф 23 декабря: полностью обесточен "Запорожсталь"23.12.25, 11:54 • 3698 просмотров