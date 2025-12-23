$42.150.10
Урсула фон дер Ляйен
Дональд Трамп
Роберт Фицо
Юлия Свириденко
Давид Арахамия
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Село
Государственная граница Украины
Техника
Социальная сеть
9К720 Искандер
Фильм
Дипломатка

рф нанесла удар по Полтавщине: двое раненых на предприятии

Киев • УНН

 • 36 просмотра

Россияне нанесли удар по предприятию в Кременчугской громаде, в результате чего два человека получили ранения. Медики оказывают им помощь, а объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме.

рф нанесла удар по Полтавщине: двое раненых на предприятии

Россияне нанесли удар по предприятию в Кременчугской громаде, два человека получили ранения. Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Владимир Когут, передает УНН.

Сегодня днем в Полтавской области несколько раз звучали сигналы воздушной тревоги. Во время одной из них россияне нанесли удар по предприятию в Кременчугской громаде. Два человека получили ранения. Медики оказывают им необходимую помощь

- сообщил Когут.

По его словам, на месте работают все соответствующие службы. Объекты жизнеобеспечения населения работают в штатном режиме.

Обстрелы рф 23 декабря: полностью обесточен "Запорожсталь"

Антонина Туманова

Война в Украине
Воздушная тревога
Война в Украине
Полтавская область
Кременчуг