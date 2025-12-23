рф завдала удару по Полтавщині: двоє поранених на підприємстві
Київ • УНН
Росіяни завдали удару по підприємству в Кременчуцькій громаді, внаслідок чого двоє людей отримали поранення. Медики надають їм допомогу, а об'єкти життєзабезпечення працюють у штатному режимі.
Росіяни завдали удару по підприємству у Кременчуцькій громаді, двоє людей отримали поранення. Про це повідомив голова Полтавської ОВА Володимир Когут, передає УНН.
Сьогодні вдень на Полтавщині кілька разів звучали сигнали повітряної тривоги. Під час однієї з них росіяни завдали удару по підприємству у Кременчуцькій громаді. Двоє людей отримали поранення. Медики надають їм необхідну допомогу
За його словами, на місці працюють усі відповідні служби. Об’єкти життєзабезпечення населення працюють у штатному режимі.
Обстріли рф 23 грудня: повністю знеструмлено "Запоріжсталь"23.12.25, 11:54 • 3698 переглядiв