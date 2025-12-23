рф завдала удару по Полтавщині: двоє поранених на підприємстві

$42.150.10
49.490.02
ukenru
15:52 • 278 перегляди
Українські військові відійшли з Сіверська - Генштаб
15:42 • 894 перегляди
ЦВК відновила роботу Держреєстру виборців вперше з початку повномасштабного вторгнення - Арахамія
Ексклюзив
15:15 • 5068 перегляди
Колишній заступник голови Державіаслужби Зелінський заблокував використання транспортних літаків армією
12:03 • 17065 перегляди
Скільки коштує комфортний зимовий відпочинок у Буковелі та поблизу: огляд цін на помешканняPhoto
11:41 • 16073 перегляди
Гарантії безпеки, відновлення і рамки для закінчення війни: Зеленський отримав звіт Умєрова і Гнатова після Маямі про підготовлені драфти
11:27 • 21556 перегляди
Різдво в Україні 2025: як святкувати, що не можна робити, чи буде вихідний
Ексклюзив
10:40 • 14630 перегляди
"Правда очі коле"? Родичі померлих пацієнтів заявили, що клініка заблокувала сайт StopOdrexPhoto
23 грудня, 08:27 • 16441 перегляди
Атака рф майже повністю залишила без світла три області, перебої у ще семи, аварійні відключення у більшості регіонів - енергетики
Ексклюзив
23 грудня, 06:30 • 22049 перегляди
Зеленський у цьому році здійснив понад 50 закордонних візитів
22 грудня, 19:00 • 37700 перегляди
Має бути справедливо та коректно: Зеленський анонсував зміни до календаря святкових та особливих днів
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
3м/с
81%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Аварійні відключення світла введено в кількох регіонах на тлі атаки рф - Укренерго23 грудня, 06:07 • 20765 перегляди
Київщина зазнала нічної атаки рф: зачепило два райони, є загибла та 3 постраждалих23 грудня, 06:57 • 7098 перегляди
Нова теорія припускає єдиного підозрюваного у двох жахливих справах США про вбивства "Зодіака" та "Чорної Жоржини"Video23 грудня, 08:10 • 15642 перегляди
Серіал "Дивні дива" побив власний рекорд переглядів фінальним сезономVideo23 грудня, 09:59 • 12926 перегляди
Економіка рф дозволяє кремлю продовжувати війну проти України та збагачуватися на цьому - ЦПД12:12 • 10998 перегляди
Публікації
Колишній заступник голови Державіаслужби Зелінський заблокував використання транспортних літаків армією
Ексклюзив
15:15 • 5068 перегляди
Лякаюча закономірність: що об'єднує історії пацієнтів Odrex та навіщо клініка намагається "закрити їм роти"Photo14:58 • 4104 перегляди
Скільки коштує комфортний зимовий відпочинок у Буковелі та поблизу: огляд цін на помешканняPhoto12:03 • 17065 перегляди
Різдво в Україні 2025: як святкувати, що не можна робити, чи буде вихідний11:27 • 21557 перегляди
Креатура віцепремʼєра Кулеби у кріслі голови Державіаслужби - продовження проросійського курсу замість перезавантаження галузі?
Ексклюзив
22 грудня, 14:35 • 84874 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Урсула фон дер Ляєн
Дональд Трамп
Роберт Фіцо
Юлія Свириденко
Давид Арахамія
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Село
Державний кордон України
Реклама
УНН Lite
Серіал "Дивні дива" побив власний рекорд переглядів фінальним сезономVideo23 грудня, 09:59 • 13166 перегляди
Нова теорія припускає єдиного підозрюваного у двох жахливих справах США про вбивства "Зодіака" та "Чорної Жоржини"Video23 грудня, 08:10 • 15840 перегляди
Конфуз на AmericaFest: Нікі Мінаж випадково назвала Джей Ді Венса "вбивцею" у присутності вдови Чарлі Кірка22 грудня, 17:50 • 23029 перегляди
У довгоочікуваної "Одіссеї" Нолана з'явився трейлерVideo22 грудня, 14:33 • 25305 перегляди
Гігантський пряниковий будинок з фільму "Сам удома" з'явився у США і побив світовий рекордPhoto22 грудня, 07:59 • 47799 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Іскандер (ОТРК)
Фільм
Дипломатка

рф завдала удару по Полтавщині: двоє поранених на підприємстві

Київ • УНН

 • 26 перегляди

Росіяни завдали удару по підприємству в Кременчуцькій громаді, внаслідок чого двоє людей отримали поранення. Медики надають їм допомогу, а об'єкти життєзабезпечення працюють у штатному режимі.

рф завдала удару по Полтавщині: двоє поранених на підприємстві

Росіяни завдали удару по підприємству у Кременчуцькій громаді, двоє людей отримали поранення. Про це повідомив голова Полтавської ОВА Володимир Когут, передає УНН.

Сьогодні вдень на Полтавщині кілька разів звучали сигнали повітряної тривоги. Під час однієї з них росіяни завдали удару по підприємству у Кременчуцькій громаді. Двоє людей отримали поранення. Медики надають їм необхідну допомогу 

- повідомив Когут.

За його словами, на місці працюють усі відповідні служби. Об’єкти життєзабезпечення населення працюють у штатному режимі.

Обстріли рф 23 грудня: повністю знеструмлено "Запоріжсталь"23.12.25, 11:54 • 3698 переглядiв

Антоніна Туманова

Війна в Україні
Повітряна тривога
Війна в Україні
Полтавська область
Кременчук