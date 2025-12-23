$42.150.10
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Обстріли рф 23 грудня: повністю знеструмлено "Запоріжсталь"

Київ • УНН

 • 8 перегляди

23 грудня ПАТ "Запоріжсталь" було повністю знеструмлено через масовані російські обстріли енергетичної інфраструктури, що призвело до аварійної зупинки виробництва. Завдяки оперативним діям персоналу вдалося уникнути техногенної аварії та мінімізувати викиди.

Обстріли рф 23 грудня: повністю знеструмлено "Запоріжсталь"
Фото: ПАТ "Запоріжсталь"

Через масовані російські обстріли по об’єктах енергетичної інфраструктури України 23 грудня було повністю знеструмлено ПАТ "Запоріжсталь", що призвело до аварійної зупинки виробництва. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт підприємства.

Деталі

Як повідомили в пресслужбі, команда ПАТ "Запоріжсталь" здійснила оперативне перемикання на альтернативні джерела живлення та подальшу безпечну зупинку виробничих процесів відповідно до антикризового регламенту дій підприємства.

Завдяки своєчасному реагуванню та професійним злагодженим діям персоналу, а також вжитим екстреним заходам з мінімізації нештатних ситуацій, вдалося уникнути техногенної аварії та зменшити рівень викидів в атмосферу. Загрози для життя та здоров’я працівників та містян немає

 - додали в пресслужбі.

Наразі на підприємстві запровадили оперативні рішення для стабілізації внутрішньої енергосистеми.

Подальше відновлення виробництва здійснюватиметься після відновлення зовнішнього енергопостачання

- йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

Вранці 23 грудня росіяни здійснили комбіновану атаку по Україні, спричинивши вибухи та пошкодження цивільної інфраструктури. У низці областей було застосовано екстрені та аварійні відключення електроенергії.

Євген Устименко

