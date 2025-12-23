У трьох областях тривають відновлювальні роботи після нічної атаки рф на енергооб'єкти - Міненерго

$42.150.10
15:52 • 3702 перегляди
Українські військові відійшли з Сіверська - Генштаб
15:42 • 6464 перегляди
ЦВК відновила роботу Держреєстру виборців вперше з початку повномасштабного вторгнення - Арахамія
Ексклюзив
15:15 • 11573 перегляди
Колишній заступник голови Державіаслужби Зелінський заблокував використання транспортних літаків армією
12:03 • 21152 перегляди
Скільки коштує комфортний зимовий відпочинок у Буковелі та поблизу: огляд цін на помешканняPhoto
11:41 • 18687 перегляди
Гарантії безпеки, відновлення і рамки для закінчення війни: Зеленський отримав звіт Умєрова і Гнатова після Маямі про підготовлені драфти
23 грудня, 11:27 • 24176 перегляди
Різдво в Україні 2025: як святкувати, що не можна робити, чи буде вихідний
Ексклюзив
23 грудня, 10:40 • 15498 перегляди
"Правда очі коле"? Родичі померлих пацієнтів заявили, що клініка заблокувала сайт StopOdrexPhoto
23 грудня, 08:27 • 16912 перегляди
Атака рф майже повністю залишила без світла три області, перебої у ще семи, аварійні відключення у більшості регіонів - енергетики
Ексклюзив
23 грудня, 06:30 • 22433 перегляди
Зеленський у цьому році здійснив понад 50 закордонних візитів
22 грудня, 19:00 • 38056 перегляди
Має бути справедливо та коректно: Зеленський анонсував зміни до календаря святкових та особливих днів
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Колишній заступник голови Державіаслужби Зелінський заблокував використання транспортних літаків армією
Ексклюзив
15:15 • 11579 перегляди
Лякаюча закономірність: що об'єднує історії пацієнтів Odrex та навіщо клініка намагається "закрити їм роти"Photo14:58 • 9710 перегляди
Скільки коштує комфортний зимовий відпочинок у Буковелі та поблизу: огляд цін на помешканняPhoto12:03 • 21157 перегляди
Різдво в Україні 2025: як святкувати, що не можна робити, чи буде вихідний23 грудня, 11:27 • 24180 перегляди
Креатура віцепремʼєра Кулеби у кріслі голови Державіаслужби - продовження проросійського курсу замість перезавантаження галузі?
Ексклюзив
22 грудня, 14:35 • 86693 перегляди
У трьох областях тривають відновлювальні роботи після нічної атаки рф на енергооб'єкти - Міненерго

Київ • УНН

 • 196 перегляди

Енергетики стабілізують ситуацію в Україні після масованої атаки рф на енергетичну інфраструктуру. Відновлювальні роботи тривають у Рівненській, Тернопільській та Одеській областях, при цьому обмеження споживання застосовуються в усіх регіонах.

У трьох областях тривають відновлювальні роботи після нічної атаки рф на енергооб'єкти - Міненерго

Енергетики стабілізують ситуацію після масованої атаки рф на енергетичну інфраструктуру. У Рівненській, Тернопільській та Одеській областях тривають відновлювальні роботи. Про це повідомили у Міністерстві енергетики, передає УНН. 

Після чергової масованої атаки рф на енергетичну інфраструктуру України енергетики поступово стабілізують ситуацію. У Рівненській, Тернопільській та Одеській областях тривають відновлювальні роботи. Заходи обмеження споживання продовжують застосовуватися в усіх областях. Діють як графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу, так і погодинні відключення для всіх категорій споживачів 

- йдеться в повідомленні.

У міністерстві додали, що довгостроково знеструмленими внаслідок бойових дій по країні залишаються споживачі у прифронтових та прикордонних регіонах. 

Тут ситуація найважча, адже відновлення електропостачання ускладнене постійними бойовими діями. Актуальні графіки відключень та оперативна інформація розміщуються виключно на офіційних ресурсах регіональних операторів системи розподілу 

- зазначили в міністерстві. 

Нагадаємо 

24 грудня в усіх регіонах України застосовуватимуться графіки погодинних відключень та обмеження потужності для промислових споживачів. Причина - наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

Павло Башинський

СуспільствоВійна в УкраїніЕкономіка
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Війна в Україні
Відключення світла
Електроенергія
Рівненська область
Тернопільська область
Одеська область
Міністерство енергетики України
Україна