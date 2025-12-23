У трьох областях тривають відновлювальні роботи після нічної атаки рф на енергооб'єкти - Міненерго
Київ • УНН
Енергетики стабілізують ситуацію в Україні після масованої атаки рф на енергетичну інфраструктуру. Відновлювальні роботи тривають у Рівненській, Тернопільській та Одеській областях, при цьому обмеження споживання застосовуються в усіх регіонах.
Енергетики стабілізують ситуацію після масованої атаки рф на енергетичну інфраструктуру. У Рівненській, Тернопільській та Одеській областях тривають відновлювальні роботи. Про це повідомили у Міністерстві енергетики, передає УНН.
Після чергової масованої атаки рф на енергетичну інфраструктуру України енергетики поступово стабілізують ситуацію. У Рівненській, Тернопільській та Одеській областях тривають відновлювальні роботи. Заходи обмеження споживання продовжують застосовуватися в усіх областях. Діють як графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу, так і погодинні відключення для всіх категорій споживачів
У міністерстві додали, що довгостроково знеструмленими внаслідок бойових дій по країні залишаються споживачі у прифронтових та прикордонних регіонах.
Тут ситуація найважча, адже відновлення електропостачання ускладнене постійними бойовими діями. Актуальні графіки відключень та оперативна інформація розміщуються виключно на офіційних ресурсах регіональних операторів системи розподілу
Нагадаємо
24 грудня в усіх регіонах України застосовуватимуться графіки погодинних відключень та обмеження потужності для промислових споживачів. Причина - наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.