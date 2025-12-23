Зеленский: чувствуем, что Америка хочет достичь финального соглашения, и с нашей стороны – полное сотрудничество

США хотят достичь финального соглашения о прекращении войны России против Украины. Об этом в вечернем обращении сказал Президент Владимир Зеленский, сообщает УНН.

По его словам, Киев продолжает быть с США в постоянном контакте и ожидает дальнейшей работы.

Чувствуем, что Америка хочет достичь финального соглашения, и с нашей стороны – полное сотрудничество. Украина никогда не была и не будет препятствием для мира. Мы работаем активно и делаем все, чтобы документы были и чтобы документы были реалистичными. Главное, чтобы Россия не срывала эту дипломатию и на сто процентов серьезно относилась к окончанию войны. Если нет – должно быть дополнительное давление на Россию