Зеленский: чувствуем, что Америка хочет достичь финального соглашения, и с нашей стороны – полное сотрудничество
Киев • УНН
США хотят достичь финального соглашения по прекращению войны России против Украины, заявил Президент Зеленский. Киев находится в постоянном контакте с США и ожидает дальнейшего сотрудничества, работая над реалистичными документами.
США хотят достичь финального соглашения о прекращении войны России против Украины. Об этом в вечернем обращении сказал Президент Владимир Зеленский, сообщает УНН.
Детали
По его словам, Киев продолжает быть с США в постоянном контакте и ожидает дальнейшей работы.
Чувствуем, что Америка хочет достичь финального соглашения, и с нашей стороны – полное сотрудничество. Украина никогда не была и не будет препятствием для мира. Мы работаем активно и делаем все, чтобы документы были и чтобы документы были реалистичными. Главное, чтобы Россия не срывала эту дипломатию и на сто процентов серьезно относилась к окончанию войны. Если нет – должно быть дополнительное давление на Россию
Он добавил, что мир обладает "всеми инструментами, чтобы давление сработало, чтобы мир был".
Напомним
Президент Зеленский получил подробный доклад от Рустема Умерова и Андрея Гнатова по результатам встреч с американской командой в Майами. Подготовлены драфты документов по гарантиям безопасности, восстановлению и базовой рамке для окончания войны.
