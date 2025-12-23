Зеленский: чувствуем, что Америка хочет достичь финального соглашения, и с нашей стороны – полное сотрудничество

$42.150.10
23 декабря, 15:52 • 10796 просмотра
Украинские военные отошли из Северска - Генштаб
23 декабря, 15:42 • 16983 просмотра
ЦИК возобновила работу Госреестра избирателей впервые с начала полномасштабного вторжения - Арахамия
Эксклюзив
23 декабря, 15:15 • 24030 просмотра
Бывший заместитель главы Госавиаслужбы Зелинский заблокировал использование транспортных самолетов армией
23 декабря, 12:03 • 32852 просмотра
Сколько стоит комфортный зимний отдых в Буковеле и поблизости: обзор цен на жильеPhoto
23 декабря, 11:41 • 25459 просмотра
Гарантии безопасности, восстановление и рамки для окончания войны: Зеленский получил отчет Умерова и Гнатова после Майами о подготовленных драфтах
23 декабря, 11:27 • 30595 просмотра
Рождество в Украине 2025: как праздновать, что нельзя делать, будет ли выходной
Эксклюзив
23 декабря, 10:40 • 17489 просмотра
"Правда глаза колет"? Родственники умерших пациентов заявили, что клиника заблокировала сайт StopOdrexPhoto
23 декабря, 08:27 • 17776 просмотра
Атака рф почти полностью оставила без света три области, перебои еще в семи, аварийные отключения в большинстве регионов - энергетики
Эксклюзив
23 декабря, 06:30 • 23338 просмотра
Зеленский в этом году совершил более 50 заграничных визитов
22 декабря, 19:00 • 38725 просмотра
Должно быть справедливо и корректно: Зеленский анонсировал изменения в календарь праздничных и особых дней
публикации
Эксклюзивы
Бывший заместитель главы Госавиаслужбы Зелинский заблокировал использование транспортных самолетов армией
23 декабря, 15:15 • 24033 просмотра
Пугающая закономерность: что объединяет истории пациентов Odrex и зачем клиника пытается "закрыть им рты"Photo23 декабря, 14:58 • 19260 просмотра
Сколько стоит комфортный зимний отдых в Буковеле и поблизости: обзор цен на жильеPhoto23 декабря, 12:03 • 32855 просмотра
Рождество в Украине 2025: как праздновать, что нельзя делать, будет ли выходной23 декабря, 11:27 • 30597 просмотра
Креатура вице-премьера Кулебы в кресле главы Госавиаслужбы - продолжение пророссийского курса вместо перезагрузки отрасли?
Эксклюзив
22 декабря, 14:35 • 91188 просмотра
Дипломатка

Зеленский: чувствуем, что Америка хочет достичь финального соглашения, и с нашей стороны – полное сотрудничество

Киев • УНН

 • 562 просмотра

США хотят достичь финального соглашения по прекращению войны России против Украины, заявил Президент Зеленский. Киев находится в постоянном контакте с США и ожидает дальнейшего сотрудничества, работая над реалистичными документами.

Зеленский: чувствуем, что Америка хочет достичь финального соглашения, и с нашей стороны – полное сотрудничество

США хотят достичь финального соглашения о прекращении войны России против Украины. Об этом в вечернем обращении сказал Президент Владимир Зеленский, сообщает УНН.

Детали

По его словам, Киев продолжает быть с США в постоянном контакте и ожидает дальнейшей работы.

Чувствуем, что Америка хочет достичь финального соглашения, и с нашей стороны – полное сотрудничество. Украина никогда не была и не будет препятствием для мира. Мы работаем активно и делаем все, чтобы документы были и чтобы документы были реалистичными. Главное, чтобы Россия не срывала эту дипломатию и на сто процентов серьезно относилась к окончанию войны. Если нет – должно быть дополнительное давление на Россию

- отметил глава государства.

Он добавил, что мир обладает "всеми инструментами, чтобы давление сработало, чтобы мир был".

Напомним

Президент Зеленский получил подробный доклад от Рустема Умерова и Андрея Гнатова по результатам встреч с американской командой в Майами. Подготовлены драфты документов по гарантиям безопасности, восстановлению и базовой рамке для окончания войны.

Зеленский провел разговор с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен: стали известны детали23.12.25, 17:38 • 2722 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Война в УкраинеПолитика
Война в Украине
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина