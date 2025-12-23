$42.150.10
15:52
Українські військові відійшли з Сіверська - Генштаб
23 грудня, 15:42
ЦВК відновила роботу Держреєстру виборців вперше з початку повномасштабного вторгнення - Арахамія
Ексклюзив
23 грудня, 15:15
Колишній заступник голови Державіаслужби Зелінський заблокував використання транспортних літаків армією
23 грудня, 12:03
Скільки коштує комфортний зимовий відпочинок у Буковелі та поблизу: огляд цін на помешканняPhoto
23 грудня, 11:41
Гарантії безпеки, відновлення і рамки для закінчення війни: Зеленський отримав звіт Умєрова і Гнатова після Маямі про підготовлені драфти
23 грудня, 11:27
Різдво в Україні 2025: як святкувати, що не можна робити, чи буде вихідний
Ексклюзив
23 грудня, 10:40
"Правда очі коле"? Родичі померлих пацієнтів заявили, що клініка заблокувала сайт StopOdrexPhoto
23 грудня, 08:27
Атака рф майже повністю залишила без світла три області, перебої у ще семи, аварійні відключення у більшості регіонів - енергетики
Ексклюзив
23 грудня, 06:30
Зеленський у цьому році здійснив понад 50 закордонних візитів
22 грудня, 19:00
Має бути справедливо та коректно: Зеленський анонсував зміни до календаря святкових та особливих днів
Популярнi новини
23 грудня, 15:15
Зеленський: відчуваємо, що Америка хоче досягти фінальної угоди, і з нашого боку – повна співпраця

Київ • УНН

 • 20 перегляди

США хочуть досягти фінальної угоди щодо припинення війни росії проти України, заявив Президент Зеленський. Київ перебуває в постійному контакті з США та очікує подальшої співпраці, працюючи над реалістичними документами.

Зеленський: відчуваємо, що Америка хоче досягти фінальної угоди, і з нашого боку – повна співпраця

США хочуть досягти фінальної угоди щодо припинення війни росії проти України. Про це у вечірньому зверненні сказав Президент Володимир Зеленський, повідомляє УНН.

Деталі

За його словами, Київ продовжує бути з США в постійному контакті і очікує подальшої роботи.

Відчуваємо, що Америка хоче досягти фінальної угоди, і з нашого боку – повна співпраця. Україна ніколи не була й не буде перешкодою для миру. Ми працюємо активно та робимо все, щоб документи були і щоб документи були реалістичними. Головне, щоб росія не зривала цю дипломатію та на сто відсотків серйозно ставилася до закінчення війни. Якщо ні – повинен бути додатковий тиск на росію

- зазначив глава держави.

Він додав, що світ володіє "всіма інструментами, щоб тиск спрацював, щоб мир був".

Нагадаємо

Президент Зеленський отримав детальну доповідь від Рустема Умєрова та Андрія Гнатова за результатами зустрічей з американською командою у Маямі. Підготовлено драфти документів щодо гарантій безпеки, відновлення та базової рамки для закінчення війни.

Зеленський провів розмову з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн: стали відомі деталі23.12.25, 17:38 • 2660 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Війна в УкраїніПолітика
Війна в Україні
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна