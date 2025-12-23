Зеленський: відчуваємо, що Америка хоче досягти фінальної угоди, і з нашого боку – повна співпраця
Київ • УНН
США хочуть досягти фінальної угоди щодо припинення війни росії проти України, заявив Президент Зеленський. Київ перебуває в постійному контакті з США та очікує подальшої співпраці, працюючи над реалістичними документами.
Деталі
За його словами, Київ продовжує бути з США в постійному контакті і очікує подальшої роботи.
Відчуваємо, що Америка хоче досягти фінальної угоди, і з нашого боку – повна співпраця. Україна ніколи не була й не буде перешкодою для миру. Ми працюємо активно та робимо все, щоб документи були і щоб документи були реалістичними. Головне, щоб росія не зривала цю дипломатію та на сто відсотків серйозно ставилася до закінчення війни. Якщо ні – повинен бути додатковий тиск на росію
Він додав, що світ володіє "всіма інструментами, щоб тиск спрацював, щоб мир був".
Нагадаємо
Президент Зеленський отримав детальну доповідь від Рустема Умєрова та Андрія Гнатова за результатами зустрічей з американською командою у Маямі. Підготовлено драфти документів щодо гарантій безпеки, відновлення та базової рамки для закінчення війни.
