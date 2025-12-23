$42.150.10
49.490.02
ukenru
Зеленський провів розмову з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн: стали відомі деталі

Київ • УНН

 • 26 перегляди

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з головою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Вони обговорили рішення про 90 мільярдів євро фінансової допомоги Україні на 2026-2027 роки, ухвалене 19 грудня.

Зеленський провів розмову з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн: стали відомі деталі
Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з головою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Про це він повідомив у Telegram, передає УНН.

Деталі

Зеленський обговорив з головою Єврокомісії рішення про 90 мільярдів євро фінансової допомоги Україні на 2026-2027 роки - воно було ухвалене 19 грудня. Президент назвав це важливою подією і заявив, що Україна цінує підтримку з боку Євросоюзу в цей, за його словами, "багато в чому вирішальний дипломатичний момент".

Зараз тривають перемовини, які можуть змінити ситуацію кардинально, і важливо, щоб був правильний тиск на росію заради миру - спільний тиск усіх партнерів

 - заявив Зеленський.

Також він обговорив з фон дер Ляєн важливість підтримки української стійкості та зміцнення позицій України за столом переговорів.

Домовилися також про наші контакти найближчими днями. Хоч зараз увесь світ вже в очікуванні Різдва, ми ні на день не припиняємо працювати заради спільної мети - досягнення миру й гарантування безпеки

- резюмував Зеленський.

Нагадаємо

Як повідомляв УНН раніше, Європейський Союз 19 грудня погодив фінансування України на 90 млрд євро, які країна поверне після отримання репарацій від росії. Хоча цей процес не був легким, головним підсумком зустрічі стало те, що лідери ЄС змогли прийняти важливе рішення без одностайності.

Євген Устименко

