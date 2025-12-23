Зеленский провел разговор с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен: стали известны детали

$42.150.10
49.490.02
ukenru
15:42 • 216 просмотра
ЦИК возобновила работу Госреестра избирателей впервые с начала полномасштабного вторжения - Арахамия
Эксклюзив
15:15 • 3032 просмотра
Бывший заместитель главы Госавиаслужбы Зелинский заблокировал использование транспортных самолетов армией
12:03 • 15833 просмотра
Сколько стоит комфортный зимний отдых в Буковеле и поблизости: обзор цен на жильеPhoto
11:41 • 15281 просмотра
Гарантии безопасности, восстановление и рамки для окончания войны: Зеленский получил отчет Умерова и Гнатова после Майами о подготовленных драфтах
11:27 • 20458 просмотра
Рождество в Украине 2025: как праздновать, что нельзя делать, будет ли выходной
Эксклюзив
10:40 • 14219 просмотра
"Правда глаза колет"? Родственники умерших пациентов заявили, что клиника заблокировала сайт StopOdrexPhoto
23 декабря, 08:27 • 16257 просмотра
Атака рф почти полностью оставила без света три области, перебои еще в семи, аварийные отключения в большинстве регионов - энергетики
Эксклюзив
23 декабря, 06:30 • 21924 просмотра
Зеленский в этом году совершил более 50 заграничных визитов
22 декабря, 19:00 • 37638 просмотра
Должно быть справедливо и корректно: Зеленский анонсировал изменения в календарь праздничных и особых дней
22 декабря, 16:37 • 53042 просмотра
"Ничего святого там нет": Зеленский заявил, что россия на Рождество может нанести массированный удар
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
3м/с
81%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Враг совершает массированную атаку по Украине: взрывы, отключения света и повреждения инфраструктуры23 декабря, 05:45 • 35600 просмотра
Аварийные отключения света введены в нескольких регионах на фоне атаки рф - Укрэнерго23 декабря, 06:07 • 20129 просмотра
Новая теория предполагает одного подозреваемого в двух ужасных делах США об убийствах "Зодиака" и "Черной Георгины"Video23 декабря, 08:10 • 14784 просмотра
Сериал "Очень странные дела" побил собственный рекорд просмотров финальным сезономVideo09:59 • 11999 просмотра
Экономика рф позволяет кремлю продолжать войну против Украины и обогащаться на этом - ЦПД12:12 • 10110 просмотра
публикации
Бывший заместитель главы Госавиаслужбы Зелинский заблокировал использование транспортных самолетов армией
Эксклюзив
15:15 • 2976 просмотра
Пугающая закономерность: что объединяет истории пациентов Odrex и зачем клиника пытается "закрыть им рты"Photo14:58 • 2922 просмотра
Сколько стоит комфортный зимний отдых в Буковеле и поблизости: обзор цен на жильеPhoto12:03 • 15802 просмотра
Рождество в Украине 2025: как праздновать, что нельзя делать, будет ли выходной11:27 • 20428 просмотра
Креатура вице-премьера Кулебы в кресле главы Госавиаслужбы - продолжение пророссийского курса вместо перезагрузки отрасли?
Эксклюзив
22 декабря, 14:35 • 84293 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Юлия Свириденко
Дональд Трамп
Борис Писториус
Рафаэль Гросси
Роберт Фицо
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Германия
Одесская область
Реклама
УНН Lite
Сериал "Очень странные дела" побил собственный рекорд просмотров финальным сезономVideo09:59 • 12284 просмотра
Новая теория предполагает одного подозреваемого в двух ужасных делах США об убийствах "Зодиака" и "Черной Георгины"Video23 декабря, 08:10 • 15053 просмотра
Конфуз на AmericaFest: Ники Минаж случайно назвала Джей Ди Вэнса "убийцей" в присутствии вдовы Чарли Кирка22 декабря, 17:50 • 22819 просмотра
У долгожданной "Одиссеи" Нолана появился трейлерVideo22 декабря, 14:33 • 25115 просмотра
Гигантский пряничный домик из фильма "Один дома" появился в США и побил мировой рекордPhoto22 декабря, 07:59 • 47613 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
Х-47М2 "Кинжал"
MIM-104 Patriot

Зеленский провел разговор с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен: стали известны детали

Киев • УНН

 • 222 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Они обсудили решение о 90 миллиардах евро финансовой помощи Украине на 2026-2027 годы, принятое 19 декабря.

Зеленский провел разговор с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен: стали известны детали
Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Об этом он сообщил в Telegram, передает УНН.

Подробности

Зеленский обсудил с главой Еврокомиссии решение о 90 миллиардах евро финансовой помощи Украине на 2026-2027 годы - оно было принято 19 декабря. Президент назвал это важным событием и заявил, что Украина ценит поддержку со стороны Евросоюза в этот, по его словам, "во многом решающий дипломатический момент".

Сейчас продолжаются переговоры, которые могут изменить ситуацию кардинально, и важно, чтобы было правильное давление на Россию ради мира - совместное давление всех партнеров

 - заявил Зеленский.

Также он обсудил с фон дер Ляйен важность поддержки украинской устойчивости и укрепления позиций Украины за столом переговоров.

Договорились также о наших контактах в ближайшие дни. Хотя сейчас весь мир уже в ожидании Рождества, мы ни на день не прекращаем работать ради общей цели - достижения мира и обеспечения безопасности

- резюмировал Зеленский.

Напомним

Как сообщал УНН ранее, Европейский Союз 19 декабря согласовал финансирование Украины на 90 млрд евро, которые страна вернет после получения репараций от россии. Хотя этот процесс не был легким, главным итогом встречи стало то, что лидеры ЕС смогли принять важное решение без единогласия.

Евгений Устименко

ЭкономикаПолитикаНовости Мира
Новый год
Санкции
Государственный бюджет
Война в Украине
Европейская комиссия
Европейский Союз
Владимир Зеленский
Урсула фон дер Ляйен
Украина