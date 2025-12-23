Зеленский провел разговор с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен: стали известны детали
Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Об этом он сообщил в Telegram, передает УНН.
Зеленский обсудил с главой Еврокомиссии решение о 90 миллиардах евро финансовой помощи Украине на 2026-2027 годы - оно было принято 19 декабря. Президент назвал это важным событием и заявил, что Украина ценит поддержку со стороны Евросоюза в этот, по его словам, "во многом решающий дипломатический момент".
Сейчас продолжаются переговоры, которые могут изменить ситуацию кардинально, и важно, чтобы было правильное давление на Россию ради мира - совместное давление всех партнеров
Также он обсудил с фон дер Ляйен важность поддержки украинской устойчивости и укрепления позиций Украины за столом переговоров.
Договорились также о наших контактах в ближайшие дни. Хотя сейчас весь мир уже в ожидании Рождества, мы ни на день не прекращаем работать ради общей цели - достижения мира и обеспечения безопасности
Как сообщал УНН ранее, Европейский Союз 19 декабря согласовал финансирование Украины на 90 млрд евро, которые страна вернет после получения репараций от россии. Хотя этот процесс не был легким, главным итогом встречи стало то, что лидеры ЕС смогли принять важное решение без единогласия.