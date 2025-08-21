Украинские дроны парализовали логистику врага на важном направлении

$41.380.02
"Фламинго" с радиусом 3000 км: Зеленский рассказал об успехах украинской ракетной программы
06:16 • 14791 просмотра
546 из 574 российских дронов и 31 из 40 ракет обезврежены над Украиной, в том числе один из 4 "Кинжалов"
05:30 • 22894 просмотра
Вице-президент США Вэнс: Европе придется взять на себя "львиную долю" расходов по гарантиям безопасности для Украины
20 августа, 15:55 • 50643 просмотра
США ввели санкции против судей Международного уголовного суда
Эксклюзив
20 августа, 11:22 • 136579 просмотра
Фармлоббизм под прикрытием евроинтеграции: рынок БАДов в опасности
Эксклюзив
20 августа, 09:46 • 65217 просмотра
Реорганизация Министерства национального единства: в Минсоцполитики объяснили, повлияет ли это на политику в отношении ВПЛ
Эксклюзив
20 августа, 09:29 • 113098 просмотра
Украина после войны, есть ли шанс на восстановление?!
20 августа, 08:14 • 285963 просмотра
Встреча Зеленского и Путина: какие города готовы предоставить площадку для переговоров
Эксклюзив
20 августа, 06:54 • 87933 просмотра
Нардепа Нимченко обокрали на парковке возле супермаркета
20 августа, 06:49 • 81349 просмотра
Спецпосланник Трампа Уиткофф: гарантии безопасности будут отправной точкой для украинцев в любом мирном соглашении
"Сорванные планы противника": украинские бойцы показали сокрушительные удары по оккупантам на Краматорском направлении
Кремль отказывается от двусторонней встречи Путина с Зеленским, предлагая "стамбульский формат" - ISW
Украина под массированным ночным ударом: взрывы в Киеве, Львове и Луцке
Удар по Мукачево: не менее 12 пострадавших, местных просят оставаться дома
Ракетная атака рф на предприятие на Закарпатье: разрушены склады - ОВА
Народные депутаты еще в 2020 году предупреждали о правовой коллизии, которая теперь лишила акционеров банков доступа к правосудию
Фармлоббизм под прикрытием евроинтеграции: рынок БАДов в опасности
Эксклюзив
20 августа, 11:22 • 136567 просмотра
Украина после войны, есть ли шанс на восстановление?!
Эксклюзив
20 августа, 09:29 • 113090 просмотра
Встреча Зеленского и Путина: какие города готовы предоставить площадку для переговоров
путину бросили вызов, ситуация зависит теперь от него: политолог о встрече Зеленского и Трампа
Эксклюзив
19 августа, 12:13 • 263384 просмотра
УНН Lite
Холли Берри отпраздновала 59-й день рождения на Бора-Бора и поделилась эффектными снимками в бикини
Valentino назначил Риккардо Беллини новым генеральным директором
Звезда "Звездных войн" рассказал, что размышлял об эмиграции из-за переизбрания Трампа
Звезда "Purple Rain" судится с наследниками Prince из-за имени "Аполлония"
Евровидение-2026 состоится в Вене: "Винер Штадтхалле" снова станет ареной мирового шоу
Украинские дроны парализовали логистику врага на важном направлении

Киев • УНН

 • 1258 просмотра

Операторы 427-го отдельного полка «Рарог» Сил беспилотных систем ВСУ уничтожили личный состав и автомобили врага. Это привело к разрыву логистических цепей оккупантов.

Украинские дроны парализовали логистику врага на важном направлении

Личный состав и автомобили противника поражены во время операции Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины, передает УНН.

Детали

Силы беспилотных систем Вооруженных Сил Украины сообщили о результате работы операторов 427-го отдельного полка "Рарог".

Операторы группировки СБС парализовали логистику противника: сожжены автомобили, уничтожен личный состав и разорваны логистические цепи оккупантов

- говорится в сообщении

Напомним

Силы беспилотных систем поразили подмосковный "Научно-исследовательский институт прикладной химии", производящий боевые части для "шахедов". Это предприятие также разрабатывает огневые смеси для термобарических зарядов ТОС-1 "Буратино" и ТОС-1А "Солнцепек".

Силы беспилотных систем поразили более 650 целей оккупантов за сутки

Игорь Тележников

