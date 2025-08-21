Украинские дроны парализовали логистику врага на важном направлении
Киев • УНН
Операторы 427-го отдельного полка «Рарог» Сил беспилотных систем ВСУ уничтожили личный состав и автомобили врага. Это привело к разрыву логистических цепей оккупантов.
Личный состав и автомобили противника поражены во время операции Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины, передает УНН.
Детали
Силы беспилотных систем Вооруженных Сил Украины сообщили о результате работы операторов 427-го отдельного полка "Рарог".
Операторы группировки СБС парализовали логистику противника: сожжены автомобили, уничтожен личный состав и разорваны логистические цепи оккупантов
Напомним
Силы беспилотных систем поразили подмосковный "Научно-исследовательский институт прикладной химии", производящий боевые части для "шахедов". Это предприятие также разрабатывает огневые смеси для термобарических зарядов ТОС-1 "Буратино" и ТОС-1А "Солнцепек".
