СБС показали відео атаки на потужності з виробництва бойових частин дронів під москвою

Сили безпілотних систем уразили потужності з виробництва бойових частин для "шахедів" під москвою. Під удар потрапило важливе для бойового потенціалу армії країни-агресорки підприємства. Про це повідомляє УНН з посиланням на СБС у Telegram.

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Підмосковний "Науково‑дослідний інститут прикладної хімії", по якому завдали удару оператори 14-го окремого полку БпАК Сил безпілотних систем, є критично важливим підприємством російського ВПК, зазначили у підрозділі СБС.

Крім виробництва термобаричних БЧ для дронів-камікадзе Shahed, інститут займався розробкою вогнесумішей для термобаричних зарядів, які є основою боєприпасів для вогнеметних систем ТОС-1 "Буратіно" та ТОС-1А "Солнцепек" - йдеться у повідомленні.

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Ураження таких об’єктів послаблює виробничі спроможності російського ВПК та знижує загальний військовий потенціал держави-агресора, додали у СБС.

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