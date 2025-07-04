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СБС показали відео атаки на потужності з виробництва бойових частин дронів під москвою

Київ • УНН

 • 37 перегляди

Сили безпілотних систем уразили підмосковний "Науково‑дослідний інститут прикладної хімії", що виробляє бойові частини для "шахедів". Це підприємство також розробляє вогнесуміші для термобаричних зарядів ТОС-1 "Буратіно" та ТОС-1А "Солнцепек".

СБС показали відео атаки на потужності з виробництва бойових частин дронів під москвою

Сили безпілотних систем уразили потужності з виробництва бойових частин для "шахедів" під москвою. Під удар потрапило важливе для бойового потенціалу армії країни-агресорки підприємства. Про це повідомляє УНН з посиланням на СБС у Telegram.

Деталі

Підмосковний "Науково‑дослідний інститут прикладної хімії", по якому завдали удару оператори 14-го окремого полку БпАК Сил безпілотних систем, є критично важливим підприємством російського ВПК, зазначили у підрозділі СБС.

Крім виробництва термобаричних БЧ для дронів-камікадзе Shahed, інститут займався розробкою вогнесумішей для термобаричних зарядів, які є основою боєприпасів для вогнеметних систем ТОС-1 "Буратіно" та ТОС-1А "Солнцепек"

- йдеться у повідомленні.

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Лілія Набока

Лілія Набока

ВійнаТехнології
Шахед-136
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