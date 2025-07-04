ЗСУ уразило підприємство з виробництва бойових частин для БПЛА типу "шахед" під москвою - Генштаб

В рамках зниження можливостей противника завдавати повітряних ударів, 4 липня підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, уразили АТ "ФНПЦ "Науково-дослідний інститут прикладної хімії"(сергіїв посад, московська область рф). Про це повідомляє Генштаб, пише УНН.

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Зазначається, що на цей час підприємство здійснює, зокрема, виробництво термобаричних бойових частин для БпЛА типу Shahed, і є важливою ланкою у збройній агресії російської федерації проти України.

Підтверджено досягнення наших засобів ураження безпосередньо цілі. Зафіксовано пожежу та сильне задимлення в районі об’єкта.

Результати ураження уточнюються.

Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати можливості ворога завдавати повітряних ударів та змусити рф припинити збройну агресію проти України - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

Українські військові завдали удару по аеродрому "Маріновка" у Волгоградській області РФ, знищивши два літаки Су-34 та пошкодивши ще два. Попередньо уражено чотири одиниці авіаційної техніки. Ураження також зазнала технічно-експлуатаційна частина аеродрому.