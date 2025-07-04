ЗСУ уразило підприємство з виробництва бойових частин для БПЛА типу "шахед" під москвою - Генштаб
Київ • УНН
4 липня ЗСУ уразили АТ "ФНПЦ "Науково-дослідний інститут прикладної хімії" у сергієвому посаді, московська область. Підприємство виробляє термобаричні бойові частини для БПЛА типу "шахед", зафіксовано пожежу та сильне задимлення.
В рамках зниження можливостей противника завдавати повітряних ударів, 4 липня підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, уразили АТ "ФНПЦ "Науково-дослідний інститут прикладної хімії"(сергіїв посад, московська область рф). Про це повідомляє Генштаб, пише УНН.
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Зазначається, що на цей час підприємство здійснює, зокрема, виробництво термобаричних бойових частин для БпЛА типу Shahed, і є важливою ланкою у збройній агресії російської федерації проти України.
Підтверджено досягнення наших засобів ураження безпосередньо цілі. Зафіксовано пожежу та сильне задимлення в районі об’єкта.
Результати ураження уточнюються.
Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати можливості ворога завдавати повітряних ударів та змусити рф припинити збройну агресію проти України
Нагадаємо
Українські військові завдали удару по аеродрому "Маріновка" у Волгоградській області РФ, знищивши два літаки Су-34 та пошкодивши ще два. Попередньо уражено чотири одиниці авіаційної техніки. Ураження також зазнала технічно-експлуатаційна частина аеродрому.