Українські військові атакували російський аеродром "Маріновка": два Су-34 знищили, ще два - пошкодили

У ніч на 27 червня українські військові завдали удару по аеродрому "Маріновка", що у Волгоградській області рф, знищили два російські літаки СУ-34 на аеродромі Маринівка у Волгоградській області, ще два пошкодили, передає УНН із посиланням на Генштаб та СБУ.

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Як повідомили у Генштабі, у ніч на 27 червня підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ, Служби безпеки України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України, завдали ураження по аеродрому "Маріновка", що у Волгоградській області рф.

За попередньою інформацією, уражено чотири одиниці авіаційної техніки ворога, а саме літаки Су-34, та технічно-експлуатаційну частину - місце, де проходить обслуговування та ремонт різних бойових літаків - йдеться у повідомленні.

У Генштабі наголосили, що російські Су-34 є основними літаками тактичної авіації, які завдають ракетно-бомбових ударів по українських позиціях та населених пунктах

У повітряно-космічних силах рф їх класифікують як фронтові винищувачі-бомбардувальники. Вони використовується, зокрема, для скидання керованих авіабомб, в тому числі з модулями планерування та корекції (МПК).

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Ступінь пошкодження ворожої авіатехніки та результати ураження уточнюються.

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У СБУ також розкрили деталі спецоперації.

... провели спільну спецоперацію, внаслідок якої знищили на аеродромі Маринівка два російські винищувача - бомбардувальника СУ-34 та ще два пошкодили. Ці багатофункціональні винищувачі ворог активно застосовує на лінії фронту для бомбардувань, у тому числі для скидів КАБів - йдеться у повідомленні.

По російських винищувачах ССО ЗСУ та СБУ відпрацювали з допомогою далекобійних дронів. У результаті атаки також розпочалася пожежа техніко-експлуатаційної частини ворожого аеродрому, яка є критично важливою інфраструктурою військового об’єкту. Саме там ворог готує літаки до польотів, здійснює їхнє поточне обслуговування та ремонтні роботи.

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