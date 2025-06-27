Украинские военные атаковали российский аэродром "Мариновка": два Су-34 уничтожили, еще два - повредили

В ночь на 27 июня украинские военные нанесли удар по аэродрому "Мариновка" в Волгоградской области рф, уничтожили два российских самолета СУ-34 на аэродроме Мариновка в Волгоградской области, еще два повредили, передает УНН со ссылкой на Генштаб и СБУ.

Детали

Как сообщили в Генштабе, в ночь на 27 июня подразделения Сил специальных операций ВСУ, Службы безопасности Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны Украины, нанесли поражение по аэродрому "Мариновка" в Волгоградской области рф.

По предварительной информации, поражено четыре единицы авиационной техники противника, а именно самолеты Су-34, и технико-эксплуатационная часть - место, где проходит обслуживание и ремонт различных боевых самолетов. - говорится в сообщении.

В Генштабе отметили, что российские Су-34 являются основными самолетами тактической авиации, которые наносят ракетно-бомбовые удары по украинским позициям и населенным пунктам.

В воздушно-космических силах рф их классифицируют как фронтовые истребители-бомбардировщики. Они используются, в частности, для сброса управляемых авиабомб, в том числе с модулями планирования и коррекции (МПК).

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Степень повреждения вражеской авиатехники и результаты поражения уточняются.

Добавим

В СБУ также раскрыли детали спецоперации.

... провели совместную спецоперацию, в результате которой уничтожили на аэродроме Мариновка два российских истребителя-бомбардировщика СУ-34 и еще два повредили. Эти многофункциональные истребители враг активно применяет на линии фронта для бомбардировок, в том числе для сбросов КАБов - говорится в сообщении.

По российским истребителям ССО ВСУ и СБУ отработали с помощью дальнобойных дронов. В результате атаки также начался пожар технико-эксплуатационной части вражеского аэродрома, которая является критически важной инфраструктурой военного объекта. Именно там враг готовит самолеты к полетам, осуществляет их текущее обслуживание и ремонтные работы.

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