Дроны СБУ повторно поразили нефтеперерабатывающую станцию «Андреаполь» - источники
Киев • УНН
Дроны СБУ повторно поразили нефтеперерабатывающую станцию «Андреаполь» в РФ. В результате удара произошло возгорание и была временно прекращена перекачка нефти.
Дроны СБУ еще раз поразили нефтеперекачивающую станцию «Андреаполь» в РФ, которая является важной составляющей Балтийской трубопроводной системы-2. Об этом журналисту УНН сообщили собственные источники в СБУ.
Детали
«В ночь на 13 февраля дроны СБУ поразили нефтеперекачивающую станцию «Андреаполь», которая является важной составляющей Балтийской трубопроводной системы-2. В результате удара беспилотников произошло возгорание в районе закрытого распределительного устройства (ЗРУ) и склада котельного оборудования. Перекачка нефти станцией была временно прекращена», - рассказал собеседник.
Источник отметил, что это уже вторая атака дронов СБУ на этот объект. Первая произошла 29 января этого года. Тогда была повреждена фильтрационная насосная площадка, цистерны с присадками, произошел разлив нефтепродуктов и пожар.
«Каждый день простоя этой нефтеперекачивающей станции приносит россии десятки миллионов долларов убытков, ведь она является составной трубопровода, по которому нефть поставляется в терминал «Усть-Луга» на Балтийском море. Дроновые санкции СБУ против российского нефтяного комплекса будут продолжаться и в дальнейшем», - сообщил информированный источник в СБУ.
Дополнение
В ночь на, 13 февраля, в районе российского города липецк и в области прогремели взрывы.