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Дроны СБУ повторно поразили нефтеперерабатывающую станцию «Андреаполь» - источники

Дроны СБУ повторно поразили нефтеперерабатывающую станцию «Андреаполь» - источники

Киев  •  УНН

 • 3213 просмотра

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Дроны СБУ повторно поразили нефтеперерабатывающую станцию «Андреаполь» в РФ. В результате удара произошло возгорание и была временно прекращена перекачка нефти.

Дроны СБУ еще раз поразили нефтеперекачивающую станцию «Андреаполь» в РФ, которая является важной составляющей Балтийской трубопроводной системы-2. Об этом журналисту УНН сообщили собственные источники в СБУ.

Детали

«В ночь на 13 февраля дроны СБУ поразили нефтеперекачивающую станцию «Андреаполь», которая является важной составляющей Балтийской трубопроводной системы-2. В результате удара беспилотников произошло возгорание в районе закрытого распределительного устройства (ЗРУ) и склада котельного оборудования. Перекачка нефти станцией была временно прекращена», - рассказал собеседник.

Источник отметил, что это уже вторая атака дронов СБУ на этот объект. Первая произошла 29 января этого года. Тогда была повреждена фильтрационная насосная площадка, цистерны с присадками, произошел разлив нефтепродуктов и пожар.

«Каждый день простоя этой нефтеперекачивающей станции приносит россии десятки миллионов долларов убытков, ведь она является составной трубопровода, по которому нефть поставляется в терминал «Усть-Луга» на Балтийском море. Дроновые санкции СБУ против российского нефтяного комплекса будут продолжаться и в дальнейшем», - сообщил информированный источник в СБУ.

Дополнение

В ночь на, 13 февраля, в районе российского города липецк и в области прогремели взрывы.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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