У росії заявляють про масовану атаку на липецьку область

У ніч проти, 13 лютого, в районі міста липецьк та в області пролунали вибухи. У регіоні працюють сили та засоби протиповітряної оборони через атаку із застосуванням безпілотників. Про це повідомив губернатор російського регіону Ігор Артамонов у своєму Telegram-каналі, пише УНН.

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Він також уточнив, що у деяких районах липецька зафіксовано відключення електрики.

Згодом він повідомив, що внаслідок атаки дронів, за даними артамонова, постраждала працівниця липецької станції аерації. Її госпіталізували.

Внаслідок падіння уламків безпілотника на території липецької станції аерації постраждала співробітниця підприємства. Оперативні служби працюють на місці події. Постраждалу з осколковими пораненнями доправлено до лікарні, де їй надають усю необхідну допомогу. Робота станції аерації не порушена,