У росії заявляють про масовану атаку на липецьку область
Київ • УНН
У липецькій області рф нібито зафіксовано масовану атаку безпілотників з численними вибухами. Внаслідок падіння уламків дрона постраждала працівниця станції аерації, її госпіталізовано.
У ніч проти, 13 лютого, в районі міста липецьк та в області пролунали вибухи. У регіоні працюють сили та засоби протиповітряної оборони через атаку із застосуванням безпілотників. Про це повідомив губернатор російського регіону Ігор Артамонов у своєму Telegram-каналі, пише УНН.
Регіон зазнав масованого нальоту БПЛ, в області працюють засоби протиповітряної оборони та придушення,
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Він також уточнив, що у деяких районах липецька зафіксовано відключення електрики.
Згодом він повідомив, що внаслідок атаки дронів, за даними артамонова, постраждала працівниця липецької станції аерації. Її госпіталізували.
Внаслідок падіння уламків безпілотника на території липецької станції аерації постраждала співробітниця підприємства. Оперативні служби працюють на місці події. Постраждалу з осколковими пораненнями доправлено до лікарні, де їй надають усю необхідну допомогу. Робота станції аерації не порушена,
Також місцеві пабліки писали про звуки вибухів, які було чути в області. Зокрема, Telegram-канал Mash розповів із посиланням на жителів Липецька, що в промисловій частині цього міста було 12 вибухів.
На велику кількість вибухів на тлі дронової атаки скаржилися й мешканці міста Єлець.
В мережі озвучують припущення, що ціллю дронової атаки у липецьку може бути Новолипецький металургійний комбінат.
Нагадаємо
9 лютого Міноборони рф заявляло про знищення 35 українських безпілотників у різних регіонах росії. Найбільшу кількість дронів - 18 одиниць - було нібито збито в Курській області.