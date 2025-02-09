росія заявляє про збиття нібито 35 українських БПЛА

міноборони рф заявляє, що на Курщині нібито збили 18 дронів, а в орловській області та краснодарському краї по 3. Пише УНН з посиланням на Astra.

Згідно з даними відомства, у курській області було збито 18 дронів, в орловській області та краснодарському краї - по чотири, у воронезькій і ростовській областях - по три, а в брянській і тульській областях, а також в анексованому Криму - по одному.

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У ніч на неділю в районі воронежа працювала ППО через атаку безпілотників. За словами губернатора області, кілька БПЛА було знищено, постраждалих і руйнувань немає.