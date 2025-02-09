россия заявляет о сбитии якобы 35 украинских БПЛА
Киев • УНН
Минобороны РФ заявляет об уничтожении 35 украинских беспилотников в разных регионах России. Наибольшее количество дронов - 18 единиц - было якобы сбито в Курской области.
Минобороны рф заявляет, что на Курщине якобы сбили 18 дронов, а в орловской области и краснодарском крае по 3. Пишет УНН со ссылкой на Astra.
Согласно данным ведомства, в курской области были сбиты 18 дронов, в орловской области и краснодарском крае - по четыре, в воронежской и ростовской областях - по три, а в брянской и тульской областях, а также в аннексированном Крыму - по одному.
Напомним
В ночь на воскресенье в районе Воронежа работала ПВО из-за атаки беспилотников. По словам губернатора области, несколько БПЛА были уничтожены, пострадавших и разрушений нет.