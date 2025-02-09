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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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россия заявляет о сбитии якобы 35 украинских БПЛА

россия заявляет о сбитии якобы 35 украинских БПЛА

Киев  •  УНН

 • 8435 просмотра

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Минобороны РФ заявляет об уничтожении 35 украинских беспилотников в разных регионах России. Наибольшее количество дронов - 18 единиц - было якобы сбито в Курской области.

Минобороны рф заявляет, что на Курщине якобы сбили 18 дронов, а в орловской области и краснодарском крае по 3. Пишет УНН со ссылкой на Astra.

Согласно данным ведомства, в курской области были сбиты 18 дронов, в орловской области и краснодарском крае - по четыре, в воронежской и ростовской областях - по три, а в брянской и тульской областях, а также в аннексированном Крыму - по одному.

Напомним 

В ночь на воскресенье в районе Воронежа работала ПВО из-за атаки беспилотников. По словам губернатора области, несколько БПЛА были уничтожены, пострадавших и разрушений нет. 

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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