Дроны атаковали Воронежскую область рф
Киев • УНН
В ночь на воскресенье в районе Воронежа работала ПВО из-за атаки беспилотников. По словам губернатора области, несколько БПЛА были уничтожены, пострадавших и разрушений нет.
Воронежскую область россии атаковали дроны. Силы противовоздушной обороны вели работу по их нейтрализации. Об этом сообщает губернатор Воронежской области Александр Гусев и местные Telegram-каналы, передает УНН.
Детали
В воскресенье, 09 февраля, в 04:04 губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем Telegram-канале сообщил об атаке обасти беспилотниками.
Дежурными силами ПВО в одном из районов области обнаружено и с помощью нашей авиации уничтожено несколько БПЛА
Чиновник также сообщил, что по предварительным данным, пострадавших и разрушений на земле нет.
"Опасность атаки беспилотниками в регионе сохраняется", - добавил Гусев.
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