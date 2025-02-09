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Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

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15 березня, 13:22 • 160237 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 146072 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 122075 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 109149 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

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Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

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Дрони атакували Воронезьку область рф

Дрони атакували Воронезьку область рф

Київ • УНН

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У ніч проти неділі в районі Воронежа працювала ППО через атаку безпілотників. За словами губернатора області, кілька БПЛА було знищено, постраждалих та руйнувань немає.

Воронезьку область росії атакували дрони. Сили протиповітряної оборони вели роботу з їх нейтралізації. Про це повідомляє губернатор Воронезької області Олександр Гусєв і місцеві Telegram-канали, передає УНН.

Деталі

В неділю, 09 лютого, о 04:04 губернатор Воронезької області Олександр Гусєв у своєму Telegram-каналі повідомив про атаку обасті безпілотниками.

Черговими силами ППО в одному з районів області виявлено та за допомогою нашої авіації знищено декілька БПЛА

- йдеться у дописі Гусєва.

Чиновник також повідомив, що за попередніми даними, постраждалих та руйнувань на землі немає.

"Небезпека атаки безпілотниками у регіоні зберігається", - додав Гусєв.

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