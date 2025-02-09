Дрони атакували Воронезьку область рф

Воронезьку область росії атакували дрони. Сили протиповітряної оборони вели роботу з їх нейтралізації. Про це повідомляє губернатор Воронезької області Олександр Гусєв і місцеві Telegram-канали, передає УНН.

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В неділю, 09 лютого, о 04:04 губернатор Воронезької області Олександр Гусєв у своєму Telegram-каналі повідомив про атаку обасті безпілотниками.

Черговими силами ППО в одному з районів області виявлено та за допомогою нашої авіації знищено декілька БПЛА - йдеться у дописі Гусєва.

Чиновник також повідомив, що за попередніми даними, постраждалих та руйнувань на землі немає.

"Небезпека атаки безпілотниками у регіоні зберігається", - додав Гусєв.

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