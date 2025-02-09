Дрони атакували Воронезьку область рф
Київ • УНН
У ніч проти неділі в районі Воронежа працювала ППО через атаку безпілотників. За словами губернатора області, кілька БПЛА було знищено, постраждалих та руйнувань немає.
Воронезьку область росії атакували дрони. Сили протиповітряної оборони вели роботу з їх нейтралізації. Про це повідомляє губернатор Воронезької області Олександр Гусєв і місцеві Telegram-канали, передає УНН.
Деталі
В неділю, 09 лютого, о 04:04 губернатор Воронезької області Олександр Гусєв у своєму Telegram-каналі повідомив про атаку обасті безпілотниками.
Черговими силами ППО в одному з районів області виявлено та за допомогою нашої авіації знищено декілька БПЛА
Чиновник також повідомив, що за попередніми даними, постраждалих та руйнувань на землі немає.
"Небезпека атаки безпілотниками у регіоні зберігається", - додав Гусєв.
В аеропорту Волгограда рф призупинили польоти через загрозу дронів08.02.25, 23:54 • 30548 переглядiв