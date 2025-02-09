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Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

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Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

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Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 149636 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

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15 березня, 13:22 • 168148 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 150383 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

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Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

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Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

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Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

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В аеропорту Волгограда рф призупинили польоти через загрозу дронів

В аеропорту Волгограда рф призупинили польоти через загрозу дронів

Київ • УНН

 • 30548 перегляди

В аеропорту Гумрак у Волгограді введено план "Килим" через загрозу безпілотників. Затримано рейси на виліт і приліт, повідомляє Росавіація.

В аеропорту російського Волгограда запровадили план "Килим" через загрозу безпілотників. Про це інформують російські ЗМІ з посиланням на Росавіацію, передає УНН.

Деталі

В неділю, 09 січня, в 00:12 (за Київським часом) російські ЗМІ повідомили, що у волгоградському аеропорту Гумрак введено план "Килим".

Відтак, затримано рейси на виліт і приліт.

Пабліки повідомляють, що затримка авіарейсів пов’язана із загрозою атаки безпілотників.

Нагадаємо

Безпілотники атакували район аеропорту в Приморсько-Ахтарську, звідки росія запускає "шахеди" по Україні. Атаку підтвердили місцеві жителі та керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

Сирський зустрівся з головою Військового комітету НАТО. Говорили про потреби ЗСУ та перехід на корпусну систему08.02.25, 18:11 • 47575 переглядiв

Віта Зеленецька

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