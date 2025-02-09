В аеропорту Волгограда рф призупинили польоти через загрозу дронів

В аеропорту російського Волгограда запровадили план "Килим" через загрозу безпілотників. Про це інформують російські ЗМІ з посиланням на Росавіацію, передає УНН.

Деталі

В неділю, 09 січня, в 00:12 (за Київським часом) російські ЗМІ повідомили, що у волгоградському аеропорту Гумрак введено план "Килим".

Відтак, затримано рейси на виліт і приліт.

Пабліки повідомляють, що затримка авіарейсів пов’язана із загрозою атаки безпілотників.

Нагадаємо

Безпілотники атакували район аеропорту в Приморсько-Ахтарську, звідки росія запускає "шахеди" по Україні. Атаку підтвердили місцеві жителі та керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

Сирський зустрівся з головою Військового комітету НАТО. Говорили про потреби ЗСУ та перехід на корпусну систему