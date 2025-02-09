В аеропорту Волгограда рф призупинили польоти через загрозу дронів
Київ • УНН
В аеропорту Гумрак у Волгограді введено план "Килим" через загрозу безпілотників. Затримано рейси на виліт і приліт, повідомляє Росавіація.
В аеропорту російського Волгограда запровадили план "Килим" через загрозу безпілотників. Про це інформують російські ЗМІ з посиланням на Росавіацію, передає УНН.
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В неділю, 09 січня, в 00:12 (за Київським часом) російські ЗМІ повідомили, що у волгоградському аеропорту Гумрак введено план "Килим".
Відтак, затримано рейси на виліт і приліт.
Пабліки повідомляють, що затримка авіарейсів пов’язана із загрозою атаки безпілотників.
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