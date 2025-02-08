Сирський зустрівся з головою Військового комітету НАТО. Говорили про потреби ЗСУ та перехід на корпусну систему
Київ • УНН
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів зустріч з адміралом Джузеппе Каво Драгоне. Обговорили потреби в озброєнні та перехід армії на корпусну систему управління.
Головком ЗСУ Олександр Сирський провів зустріч із Головою Військового комітету НАТО адміралом Джузеппе Каво Драгоне в рамках його першого візиту в Україну, передає УНН.
Поінформував адмірала Драгоне про поточні потреби Сил оборони України в озброєнні і військовій техніці та про ситуацію на лінії бойового зіткнення, яка залишається складною - повідомив Сирський у Telegram.
Головком ЗСУ додав, що на цьому тлі триває реформа для покращення системи управління військами в зоні бойових дій.
"Переводимо їх на корпусну систему, щоб підвищити ефективність управління. Водночас потребуємо підсилення бойових бригад зброєю та військовою технікою", - наголосив Сирський.
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