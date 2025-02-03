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ЗСУ переходять на нову структуру: Зеленський анонсував створення корпусів

Київ • УНН

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Затверджено план переходу ЗСУ на нову організаційну структуру та створення корпусів. Президент повідомив про майбутні призначення командирів корпусів з бойовим досвідом та сучасним мисленням.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що був затверджений відповідний план щодо переходу на нову організаційну структуру Збройних Сил України та створення корпусів. Про це Зеленський заявив у вечірньому зверненні, передає УНН.

Також сьогодні була доповідь головкома Сирського і щодо фронту – і особлива увага – Покровському напрямку, – і щодо операції в Курській області. Всім нашим підрозділам, які виконують бойові завдання і роблять це стійко, я вдячний 

- сказав Зеленський.

Він наголосив, що для того, щоб у цьому році бути успішними у перемовинах, українські воїни мають бути стійкими на передовій та результативними у знищенні російських окупантів.

Також головком доповів щодо модернізації нашої армії – уже був затверджений відповідний план щодо переходу на нову організаційну структуру Збройних Сил України та створення корпусів. Зберігаємо увагу до цього – до виконання. Корпусна система потрібна. Ми обговорили сьогодні підходи до призначення командирів корпусів: це мають бути найбільш підготовлені, найбільш перспективні офіцери з бойовим досвідом і сучасним мисленням. Армія повинна бути сучасною. І головне – цінувати людей. Відповідні рішення будуть оприлюднені 

- додав Зеленський.

Нагадаємо

Головнокомандувач ЗС України повідомив, що у січні 2025 року вдалося збільшити кількість підрозділів, і зазначив, що є відповідні плани на наступний період.

Павло Башинський

Павло Башинський

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