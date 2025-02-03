ЗСУ переходять на нову структуру: Зеленський анонсував створення корпусів

Президент України Володимир Зеленський заявив, що був затверджений відповідний план щодо переходу на нову організаційну структуру Збройних Сил України та створення корпусів. Про це Зеленський заявив у вечірньому зверненні, передає УНН.

Також сьогодні була доповідь головкома Сирського і щодо фронту – і особлива увага – Покровському напрямку, – і щодо операції в Курській області. Всім нашим підрозділам, які виконують бойові завдання і роблять це стійко, я вдячний - сказав Зеленський.

Він наголосив, що для того, щоб у цьому році бути успішними у перемовинах, українські воїни мають бути стійкими на передовій та результативними у знищенні російських окупантів.

Також головком доповів щодо модернізації нашої армії – уже був затверджений відповідний план щодо переходу на нову організаційну структуру Збройних Сил України та створення корпусів. Зберігаємо увагу до цього – до виконання. Корпусна система потрібна. Ми обговорили сьогодні підходи до призначення командирів корпусів: це мають бути найбільш підготовлені, найбільш перспективні офіцери з бойовим досвідом і сучасним мисленням. Армія повинна бути сучасною. І головне – цінувати людей. Відповідні рішення будуть оприлюднені - додав Зеленський.

Нагадаємо

Головнокомандувач ЗС України повідомив, що у січні 2025 року вдалося збільшити кількість підрозділів, і зазначив, що є відповідні плани на наступний період.