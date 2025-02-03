ВСУ переходят на новую структуру: Зеленский анонсировал создание корпусов

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что был утвержден соответствующий план по переходу на новую организационную структуру Вооруженных Сил Украины и создание корпусов. Об этом Зеленский заявил в вечернем обращении, передает УНН.

Также сегодня был доклад главкома Сырского и по фронту - и особое внимание - Покровскому направлению, - и по операции в Курской области. Всем нашим подразделениям, которые выполняют боевые задачи и делают это стойко, я благодарен

Он отметил, что для того, чтобы в этом году быть успешными в переговорах, украинские воины должны быть устойчивыми на передовой и результативными в уничтожении российских оккупантов.

Также главком доложил о модернизации нашей армии - уже был утвержден соответствующий план по переходу на новую организационную структуру Вооруженных Сил Украины и создание корпусов. Сохраняем внимание к этому - до выполнения. Корпусная система нужна. Мы обсудили сегодня подходы к назначению командиров корпусов: это должны быть наиболее подготовленные, наиболее перспективные офицеры с боевым опытом и современным мышлением. Армия должна быть современной. И главное - ценить людей. Соответствующие решения будут обнародованы