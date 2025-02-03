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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ВСУ переходят на новую структуру: Зеленский анонсировал создание корпусов

Киев  •  УНН

 • 9905 просмотра

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Утвержден план перехода ВСУ на новую организационную структуру и создание корпусов. Президент сообщил о предстоящих назначениях командиров корпусов с боевым опытом и современным мышлением.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что был утвержден соответствующий план по переходу на новую организационную структуру Вооруженных Сил Украины и создание корпусов. Об этом Зеленский заявил в вечернем обращении, передает УНН.

Также сегодня был доклад главкома Сырского и по фронту - и особое внимание - Покровскому направлению, - и по операции в Курской области. Всем нашим подразделениям, которые выполняют боевые задачи и делают это стойко, я благодарен 

- сказал Зеленский.

Он отметил, что для того, чтобы в этом году быть успешными в переговорах, украинские воины должны быть устойчивыми на передовой и результативными в уничтожении российских оккупантов.

Также главком доложил о модернизации нашей армии - уже был утвержден соответствующий план по переходу на новую организационную структуру Вооруженных Сил Украины и создание корпусов. Сохраняем внимание к этому - до выполнения. Корпусная система нужна. Мы обсудили сегодня подходы к назначению командиров корпусов: это должны быть наиболее подготовленные, наиболее перспективные офицеры с боевым опытом и современным мышлением. Армия должна быть современной. И главное - ценить людей. Соответствующие решения будут обнародованы 

- добавил Зеленский.

Напомним

Главнокомандующий ВС Украины сообщил, что в январе 2025 года удалось увеличить количество подразделений, и отметил, что есть соответствующие планы на следующий период.

Павел Башинский

Павел Башинский

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