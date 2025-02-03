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Працюємо на посилення армії: Сирський очікує покращення заходів рекрутингу та підготовки новачків

Київ • УНН

 • 23515 перегляди

Головнокомандувач ЗСУ повідомив про збільшення кількості підрозділів у січні 2025 та плани на майбутнє. Триває розвиток військ за рахунок рекрутингу, підготовки особового складу та нарощення безпілотних систем.

Головнокомандувач ЗС України повідомив, що у січні 2025 року вдалося збільшити кількість підрозділів, і зазначив, що є відповідні плани на наступний період.

Передає УНН із посиланням на сторінку генерала Сирського у FB.

Головнокомандувач ЗС України провів нараду за підсумками діяльності Збройних Сил України у першому місяці 2025 року.

Сирський зауважив про стан насичення особовим складом, зокрема вказавши наступне:

Зробив акцент на потребі покращити роботу в напрямку рекрутингу та посилення психологічної стійкості воїнів. Заходи з адаптації новачків, які прибувають із навчальних центрів, мають проводитись ще до початку їх залучення до виконання бойових завдань

- повідомив генерал Сирський.

Він пояснив, що стійкість війська залежить від того як будуть підготовлені та навчені люди.

У січні ми змогли дещо збільшити кількість підрозділів, які виводяться на відновлення боєздатності. Є відповідні плани і на наступний період.

- підкреслив Сирський.

Серед іншого, Головнокомандувач ЗСУ також повідомив, що триває розвиток з’єднань та частин Сухопутних військ, Десантно-штурмових військ, морської піхоти, Сил безпілотних систем - за рахунок нарощення безпілотних систем у їх складі.

На землі насамперед насичуємо особовим складом і технікою ті підрозділи, які вже ведуть оборону на передньому краї. Водночас тривають заходи з переміщення та відрядження військовослужбовців із небойових до бойових військових частин. Враховуємо виклики часу та працюємо на посилення армії навіть у тих непростих умовах, що склалися. Триває реформа організаційної структуру Збройних сил. Приступили до реалізаціі заходів з переходу на корпусну структуру. 

Щодо ситуації на полі бою:

Продовжуємо результативно знищувати воєнні об’єкти противника з метою зменшення його ударного потенціалу. Нищимо ворога як на території України, так і в росії.

Сирський підкреслив, що операція в Курській області та ураження воєнних об’єктів вглиб країни-агресора - серед пріоритетів.

Основні зусилля зосереджуємо насамперед на стійкому утриманні рубежів і недопущенні просування противника, посиленні підготовки військовослужбовців та нарощенні безпілотної складової.

- додав він.

Нагадаємо

російські спецслужби гру та фсб керують операціями з вибухів в територіальних центрах комплектування України. Одночасно рф посилює медійну кампанію для підриву мобілізації через соцмережі.

За минулу добу російська армія втратила 1300 військових та понад 170 одиниць техніки. Загальні втрати ворога з початку війни сягнули 841 660 осіб.

"Винні мають понести покарання": Сирський відреагував на три напади на військових03.02.25, 08:58 • 30956 переглядiв

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

Війна
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