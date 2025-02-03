Працюємо на посилення армії: Сирський очікує покращення заходів рекрутингу та підготовки новачків

Головнокомандувач ЗС України повідомив, що у січні 2025 року вдалося збільшити кількість підрозділів, і зазначив, що є відповідні плани на наступний період.

Передає УНН із посиланням на сторінку генерала Сирського у FB.

Головнокомандувач ЗС України провів нараду за підсумками діяльності Збройних Сил України у першому місяці 2025 року.

Сирський зауважив про стан насичення особовим складом, зокрема вказавши наступне:

Зробив акцент на потребі покращити роботу в напрямку рекрутингу та посилення психологічної стійкості воїнів. Заходи з адаптації новачків, які прибувають із навчальних центрів, мають проводитись ще до початку їх залучення до виконання бойових завдань

Він пояснив, що стійкість війська залежить від того як будуть підготовлені та навчені люди.

У січні ми змогли дещо збільшити кількість підрозділів, які виводяться на відновлення боєздатності. Є відповідні плани і на наступний період.

Серед іншого, Головнокомандувач ЗСУ також повідомив, що триває розвиток з’єднань та частин Сухопутних військ, Десантно-штурмових військ, морської піхоти, Сил безпілотних систем - за рахунок нарощення безпілотних систем у їх складі.

На землі насамперед насичуємо особовим складом і технікою ті підрозділи, які вже ведуть оборону на передньому краї. Водночас тривають заходи з переміщення та відрядження військовослужбовців із небойових до бойових військових частин. Враховуємо виклики часу та працюємо на посилення армії навіть у тих непростих умовах, що склалися. Триває реформа організаційної структуру Збройних сил. Приступили до реалізаціі заходів з переходу на корпусну структуру.