"Винні мають понести покарання": Сирський відреагував на три напади на військових

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Київ • УНН

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Головнокомандувач ЗСУ прокоментував три акти насильства проти військовослужбовців у різних областях України. Сирський наголосив на важливості розслідування та покарання винних, а також на необхідності дотримання прав під час мобілізації.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, коментуючи нещодавні акти насильства проти військових, заявив, що розраховує на повне і всебічне розслідування цих злочинів. Також він зазначив, що в ЗС України роблять усе, щоб під час мобілізаційних заходів не допускати випадки порушення прав людини, передає УНН.

За короткий проміжок часу в різних областях, на жаль, сталися три ганебні акти насильства, у яких постраждали військовослужбовці. На Полтавщині під час виконання військового обов’язку від рук убивці загинув військовослужбовець Збройних Сил України, який проходив службу в територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки

- написав Сирський.

Він нагадав, що у Рівному військовослужбовці ЗС України зазнали поранень унаслідок підриву зловмисником вибухового пристрою. Ще один вибух пролунав на території РТЦК та СП в Павлограді Дніпропетровської області. "Один із потерпілих у Рівному перебуває у важкому стані. Стан військовослужбовця, пораненого в Павлограді - стабільний, поранення легкі", - зазначив він.

Насильство щодо військовослужбовців - неприпустиме. Розраховуємо на повне і всебічне розслідування цих злочинів. Винні мають понести заслужене покарання

- заявив Сирський.

Головнокомандувач наголосив, що ЗСУ роблять все можливе, щоб захистити нашу державу і український народ.

"В умовах повномасштабної війни це неможливо без заходів мобілізації. В ЗС України роблять все, щоб в ході мобілізаційних заходів не допускати випадки порушення прав людини. Сухопутні війська намагаються долати існуючі проблеми в роботі ТЦК, виправляти помилки, працюють над покращенням якості роботи ТЦК. Втім загальнодержавна справа захисту України неможлива без всенародної підтримки армії та поваги до військовослужбовців", - зазначив Сирський.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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