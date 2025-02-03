"Виновные должны понести наказание": Сырский отреагировал на три нападения на военных

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, комментируя недавние акты насилия против военных, заявил, что рассчитывает на полное и всестороннее расследование этих преступлений. Также он отметил, что в ВС Украины делают все, чтобы во время мобилизационных мероприятий не допускать случаи нарушения прав человека, передает УНН.

За короткий промежуток времени в разных областях, к сожалению, произошли три позорных акта насилия, в которых пострадали военнослужащие. На Полтавщине во время выполнения воинского долга от рук убийцы погиб военнослужащий Вооруженных Сил Украины, который проходил службу в территориальном центре комплектования и социальной поддержки - написал Сырский.

Он напомнил, что в Ровно военнослужащие ВС Украины получили ранения в результате подрыва злоумышленником взрывного устройства. Еще один взрыв прогремел на территории РТЦК и СП в Павлограде Днепропетровской области. "Один из пострадавших в Ровно находится в тяжелом состоянии. Состояние военнослужащего, раненого в Павлограде - стабильное, ранения легкие", - отметил он.

Насилие в отношении военнослужащих - недопустимо. Рассчитываем на полное и всестороннее расследование этих преступлений. Виновные должны понести заслуженное наказание - заявил Сырский.

Главнокомандующий подчеркнул, что ВСУ делают все возможное, чтобы защитить наше государство и украинский народ.

"В условиях полномасштабной войны это невозможно без мер мобилизации. В ВС Украины делают все, чтобы в ходе мобилизационных мероприятий не допускать случаи нарушения прав человека. Сухопутные войска пытаются преодолевать существующие проблемы в работе ТЦК, исправлять ошибки, работают над улучшением качества работы ТЦК. Впрочем общегосударственное дело защиты Украины невозможно без всенародной поддержки армии и уважения к военнослужащим", - отметил Сырский.