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На Дніпропетровщині, біля будівлі РТЦК у Павлограді, стався вибух

Київ • УНН

 • 32825 перегляди

Біля будівлі РТЦК та СП у Павлограді стався вибух невстановленого предмету, внаслідок якого поранено чоловіка. Поліція проводить слідчі дії на місці інциденту.

Правоохоронці отримали повідомлення про надзвичайну подію у Павлограді: біля будівлі РТЦК та СП стався вибух, поранення отримав чоловік, з'ясовуються обставини інциденту.

Передає УНН із посиланням на пресслужбу Поліції Дніпропетровської області.

На Дніпропетровщині поліція працює на місці вибуху біля будівлі РТКЦ та СП у Павлограді. За попередньою інформацією, унаслідок вибуху невстановленого предмету поранення отримав чоловік.

 Повідомлення про надзвичайну подію надійшло до поліції близько 18:40. На місце негайно виїхали правоохоронці. Поліцейські проводять відповідні слідчі дії. 

- ідеться у дописі.
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