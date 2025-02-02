На Днепропетровщине, возле здания РТКЦ в Павлограде, произошел взрыв
Киев • УНН
Возле здания РТЦК и СП в Павлограде произошел взрыв неустановленного предмета, в результате которого ранен мужчина. Полиция проводит следственные действия на месте инцидента.
Правоохранители получили сообщение о чрезвычайном происшествии в Павлограде: возле здания РТЦК и СП произошел взрыв, ранения получил мужчина, выясняются обстоятельства инцидента.
Передает УНН со ссылкой на пресс-службу Полиции Днепропетровской области.
На Днепропетровщине полиция работает на месте взрыва возле здания РТКЦ и СП в Павлограде. По предварительной информации, в результате взрыва неустановленного предмета ранения получил мужчина.
Сообщение о чрезвычайном происшествии поступило в полицию около 18:40. На место немедленно выехали правоохранители. Полицейские проводят соответствующие следственные действия.
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