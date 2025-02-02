Жителям Лубен и Полтавы сообщили о подозрении в убийстве военного ТЦК на АЗС
Киев • УНН
На АЗС в Пирятине застрелили военнослужащего ТЦК и похитили его автомат. Полиция задержала двух местных жителей, которые помогали мобилизованному уклониться от службы.
Инцидент произошел 31 января, когда группа мобилизованных в сопровождении военных направлялась на обучение в воинскую часть. Мобилизованный, который ехал в сопровождении военнослужащих, намеревался уклониться от военной службы, - он звонил знакомому из Лубен, сообщая свой маршрут.
Передает УНН со ссылкой на пресс-службу Полтавской областной прокуратуры.
Детали
По резонансному убийству военного на автозаправочной станции, двум жителям Лубен и Полтавы сообщено о подозрении.
По данным следствия, житель Полтавы совместно с другими мужчинами в сопровождении военнослужащих Полтавского РТЦК и СП ехал на обучение в воинскую часть.
Намереваясь уклониться от военной службы, он несколько раз звонил сожителю своей родственницы из Лубен и сообщал маршрут автобуса. Понимая, что знакомый не успевает доехать до места плановой остановки транспортного средства, полтавчанин притворился больным и попросил на несколько минут остановиться, тем самым затягивая время.
Следующая хронология событий:
Автобус с мобилизованными остановился на автозаправочной станции в Пирятине.
Фигурант из Лубнов, выстрелил из ружья в одного из сопровождающих, вызвав военнослужащему огнестрельное ранение несовместимое с жизнью. Впоследствии он завладел автоматом потерпевшего и вместе с сообщником скрылся с места происшествия.
Через несколько часов подозреваемых задержали
Во время обыска у лубенца правоохранители изъяли 2 корпуса ручных гранат, охотничье ружье, патроны, балаклаву, мобильные телефоны и тому подобное. Вещественные доказательства направлены на экспертизы.
Автомат военного нашли в лесопосадке, где его оставили подозреваемые.
Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается
Жителю Лубен инкриминируют препятствование законной деятельности ВСУ в особый период, умышленное убийство и похищение огнестрельного оружия, соединенное с насилием, опасным для жизни и здоровья (ч. 1 ст. 114-1, ч. 1 ст. 115, ч. 3 ст. 262 УК Украины)
Полтавцу - пособничество в препятствовании законной деятельности ВСУ в особый период (ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 114-1 УК Украины).
Напомним,
УНН передавал, что на АЗС возле Пирятина неизвестный застрелил военнослужащего РТЦК и похитил его автомат. Полиция задержала двух подозреваемых - жителей Полтавщины 1984 и 1988 годов рождения.
Взрыв в ровенском ТЦК: один человек погиб, еще шестеро получили ранения01.02.25, 17:34 • 29897 просмотров