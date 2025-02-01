Чоловіка, який застрелив військового ТЦК на Полтавщині, затримали - поліція

Поліція Полтавщини повідомила про затримання чоловіка, який застрелив військового ТЦК з рушниці на АЗС в Пирятині. Розпочато досудове розслідування, чоловіку загрожує до 15 років ув’язнення. Про це повідомляє ГУНП в Полтавській області, передає УНН.

Поліція Полтавщини затримала чоловіка, який застрелив військового. Нападник вистрелив у військовослужбовця Полтавського РТЦК з рушниці, заволодів його автоматом та разом зі співучасником втік з місця події. На жаль, врятувати життя військовому не вдалося. У ході спецоперації поліцейські затримали нападника - повідомили в поліції.

Зазначається, що 31 січня близько опівночі до поліції Полтавщини надійшла інформація, що на автозаправці, розташованій неподалік міста Пирятина на автодорозі Київ - Харків - Довжанський, невідомий чоловік вистрелив у військового, заволодів його зброєю та втік з місця події разом зі спільником.

Під час першочергових слідчих дій поліцейські з’ясували, що військові перевозили військовозобов'язаних у супроводі двох працівників ТЦК та СП. Коли транспортний засіб зупинився на АЗС, невідомий чоловік, як вказано, раптово здійснив постріл з рушниці у військового Полтавського РТЦК, заволодів його автоматом та втік з місця вчинення злочину разом із спільником.

З метою оперативного затримання озброєних злочинців ми негайно розпочали спеціальну поліцейську операцію. Упродовж кількох годин оперативно-розшукових заходів ми встановили місцезнаходження нападників. Із залученням спецпідрозділів поліції області фігурантів затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Виявилось, що стріляв у військового мешканець Полтавщини 1984 року народження. Його спільник - мешканець Полтави 1988 року народження. У ході проведення невідкладного обшуку слідчі зброю у нападника вилучили. Вирішується питання щодо повідомлення фігурантам про підозри та обрання їм запобіжних заходів - заявив начальник поліції Полтавщини Євген Рогачов.

За цим фактом слідчим підрозділом поліції під процесуальним керівництвом прокуратури розпочато досудове розслідування кримінальних проваджень, відкритих за ч. 1 ст. 115, ч. 3 ст. 262 та ч. 2 ст. 114-1 Кримінального кодексу України. Санкція статей передбачає від семи до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Нагадаємо

У Пирятині у Полтавській області невідомий у балаклаві застрелив військовослужбовця Полтавського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (РТЦК) та викрав його автомат. Нападник втік разом з одним із мобілізованих.