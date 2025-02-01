Чоловіка, який застрелив військового ТЦК на Полтавщині, затримали - поліція
Київ • УНН
На АЗС біля Пирятина невідомий застрелив військовослужбовця РТЦК та викрав його автомат. Поліція затримала двох підозрюваних - жителів Полтавщини 1984 та 1988 років народження.
Поліція Полтавщини повідомила про затримання чоловіка, який застрелив військового ТЦК з рушниці на АЗС в Пирятині. Розпочато досудове розслідування, чоловіку загрожує до 15 років ув’язнення. Про це повідомляє ГУНП в Полтавській області, передає УНН.
Поліція Полтавщини затримала чоловіка, який застрелив військового. Нападник вистрелив у військовослужбовця Полтавського РТЦК з рушниці, заволодів його автоматом та разом зі співучасником втік з місця події. На жаль, врятувати життя військовому не вдалося. У ході спецоперації поліцейські затримали нападника
Зазначається, що 31 січня близько опівночі до поліції Полтавщини надійшла інформація, що на автозаправці, розташованій неподалік міста Пирятина на автодорозі Київ - Харків - Довжанський, невідомий чоловік вистрелив у військового, заволодів його зброєю та втік з місця події разом зі спільником.
Під час першочергових слідчих дій поліцейські з’ясували, що військові перевозили військовозобов'язаних у супроводі двох працівників ТЦК та СП. Коли транспортний засіб зупинився на АЗС, невідомий чоловік, як вказано, раптово здійснив постріл з рушниці у військового Полтавського РТЦК, заволодів його автоматом та втік з місця вчинення злочину разом із спільником.
З метою оперативного затримання озброєних злочинців ми негайно розпочали спеціальну поліцейську операцію. Упродовж кількох годин оперативно-розшукових заходів ми встановили місцезнаходження нападників. Із залученням спецпідрозділів поліції області фігурантів затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Виявилось, що стріляв у військового мешканець Полтавщини 1984 року народження. Його спільник - мешканець Полтави 1988 року народження. У ході проведення невідкладного обшуку слідчі зброю у нападника вилучили. Вирішується питання щодо повідомлення фігурантам про підозри та обрання їм запобіжних заходів
За цим фактом слідчим підрозділом поліції під процесуальним керівництвом прокуратури розпочато досудове розслідування кримінальних проваджень, відкритих за ч. 1 ст. 115, ч. 3 ст. 262 та ч. 2 ст. 114-1 Кримінального кодексу України. Санкція статей передбачає від семи до п’ятнадцяти років позбавлення волі.
Нагадаємо
У Пирятині у Полтавській області невідомий у балаклаві застрелив військовослужбовця Полтавського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (РТЦК) та викрав його автомат. Нападник втік разом з одним із мобілізованих.