Мужчину, который застрелил военного ТЦК в Полтавской области, задержали - полиция
Киев • УНН
На АЗС возле Пирятина неизвестный застрелил военнослужащего РТЦК и похитил его автомат. Полиция задержала двух подозреваемых - жителей Полтавской области 1984 и 1988 годов рождения.
Полиция Полтавской области сообщила о задержании мужчины, который застрелил военнослужащего ТЦК из ружья на АЗС в Пирятине. Начато досудебное расследование, мужчине грозит до 15 лет лишения свободы. Об этом сообщает ГУНП в Полтавской области, передает УНН.
Полиция Полтавской области задержала мужчину, который застрелил военнослужащего. Нападавший выстрелил в военнослужащего Полтавского РТЦК из ружья, завладел его автоматом и вместе с соучастником скрылся с места происшествия. К сожалению, спасти жизнь военнослужащему не удалось. В ходе специальной операции полицейские задержали нападавшего
Отмечается, что 31 января около полуночи в полицию Полтавской области поступила информация, что на автозаправочной станции, расположенной недалеко от города Пирятина на автодороге Киев - Харьков - Должанский, неизвестный мужчина выстрелил в военнослужащего, завладел его оружием и скрылся с места происшествия вместе с сообщником.
В ходе первоочередных следственных действий полицейские выяснили, что военнослужащие перевозили военнообязанных в сопровождении двух сотрудников ТЦК и СП. Когда транспортное средство остановилось на АЗС, неизвестный мужчина, как указано, внезапно произвел выстрел из ружья в военнослужащего Полтавского РТЦК, завладел его автоматом и скрылся с места совершения преступления вместе с сообщником.
С целью оперативного задержания вооруженных преступников мы немедленно начали специальную полицейскую операцию. В течение нескольких часов оперативно-розыскных мероприятий мы установили местонахождение нападавших. С привлечением спецподразделений полиции области фигурантов задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Оказалось, что стрелял в военнослужащего житель Полтавской области 1984 года рождения. Его сообщник - житель Полтавы 1988 года рождения. В ходе проведения неотложного обыска следователи изъяли оружие у нападавшего. Решается вопрос о сообщении фигурантам о подозрениях и избрании им мер пресечения
По данному факту следственным подразделением полиции под процессуальным руководством прокуратуры начато досудебное расследование уголовных производств, открытых по ч. 1 ст. 115, ч. 3 ст. 262 и ч. 2 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины. Санкция статей предусматривает от семи до пятнадцати лет лишения свободы.
Напомним
В Пирятине Полтавской области неизвестный в балаклаве застрелил военнослужащего Полтавского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки (РТЦК) и похитил его автомат. Нападавший скрылся вместе с одним из мобилизованных.