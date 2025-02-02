Жителям Лубен та Полтави повідомили про підозру у вбивстві військового ТЦК на АЗС

Інцидент відбувся 31 січня, коли група мобілізованих у супроводі військових прямувала на навчання до військової частини. Мобілізований, який їхав у супроводі військовослужбовців, мав намір ухилитися від військової служби, - він телефонував знайомому з Лубен, повідомляючи свій маршрут.

Передає УНН із посиланням на пресслужбу Полтавської обласної прокуратури.

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Щодо резонансного вбивства військового на автозаправній станції, двом жителям Лубен та Полтави повідомлено про підозру.

За даними слідства, житель Полтави спільно з іншими чоловіками у супроводі військовослужбовців Полтавського РТЦК та СП їхав на навчання до військової частини.

Маючи намір ухилитися від військової служби, він кілька разів дзвонив співмешканцю своєї родички з Лубен та повідомляв маршрут автобуса. Розуміючи, що знайомий не встигає доїхати до місця планової зупинки транспортного засобу, полтавець прикинувся хворим і попросив на декілька хвилин зупинитися, тим самим затягуючи час.