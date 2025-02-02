Жителям Лубен та Полтави повідомили про підозру у вбивстві військового ТЦК на АЗС
Київ • УНН
На АЗС у Пирятині застрелили військовослужбовця ТЦК та викрали його автомат. Поліція затримала двох місцевих жителів, які допомагали мобілізованому ухилитися від служби.
Інцидент відбувся 31 січня, коли група мобілізованих у супроводі військових прямувала на навчання до військової частини. Мобілізований, який їхав у супроводі військовослужбовців, мав намір ухилитися від військової служби, - він телефонував знайомому з Лубен, повідомляючи свій маршрут.
Передає УНН із посиланням на пресслужбу Полтавської обласної прокуратури.
Деталі
Щодо резонансного вбивства військового на автозаправній станції, двом жителям Лубен та Полтави повідомлено про підозру.
За даними слідства, житель Полтави спільно з іншими чоловіками у супроводі військовослужбовців Полтавського РТЦК та СП їхав на навчання до військової частини.
Маючи намір ухилитися від військової служби, він кілька разів дзвонив співмешканцю своєї родички з Лубен та повідомляв маршрут автобуса. Розуміючи, що знайомий не встигає доїхати до місця планової зупинки транспортного засобу, полтавець прикинувся хворим і попросив на декілька хвилин зупинитися, тим самим затягуючи час.
Наступна хронологія подій:
Автобус із мобілізованими зупинився на автозаправній станції у Пирятині.
Фігурант з Лубнів, вистрелив з рушниці у одного із супроводжуючих, спричинивши військовослужбовцю вогнепальне поранення несумісне із життям. Згодом він заволодів автоматом потерпілого та разом зі спільником втік із місця події.
Через кількох годин підозрюваних затримали
Під час обшуку у лубенця правоохоронці вилучили 2 корпуси ручних гранат, мисливську рушницю, патрони, балаклаву, мобільні телефони тощо. Речові докази направлені на експертизи.
Автомат військового знайшли в лісопосадці, де його залишили підозрювані.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває
Жителю Лубен інкримінують перешкоджання законній діяльності ЗСУ в особливий період, умисне вбивство та викрадення вогнепальної зброї, поєднане з насильством, небезпечним для життя і здоров’я (ч. 1 ст. 114-1, ч. 1 ст. 115, ч. 3 ст. 262 КК України)
Полтавцю - пособництво у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ в особливий період (ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 114-1 КК України).
Нагадаємо
УНН передавав, що на АЗС біля Пирятина невідомий застрелив військовослужбовця РТЦК та викрав його автомат. Поліція затримала двох підозрюваних - жителів Полтавщини 1984 та 1988 років народження.
Вибух у рівненському ТЦК: одна людина загинула, ще шестеро отримали поранення01.02.25, 17:34 • 35204 перегляди