Вибух у рівненському ТЦК: одна людина загинула, ще шестеро отримали поранення

Внаслідок вибуху у Рівненському ТЦК та СП загинула одна людина, ще шестеро отримали поранення. На місці вибуху працюють правоохоронці. Про це повідомляє Нацполіція, передає УНН.

На місці вибуху у Рівненському ТЦК та СП працює поліція. Подія сталася сьогодні о 16:15 у приміщенні Територіального центру комплектування та соціальної підтримки пролунав вибух. Відомо про одну загиблу особу, ще шестеро отримали поранення - заявили в поліції.

На місці працює слідчо-оперативна група, працівники СБУ та інші екстрені служби. Більш детальну інформацію правоохоронці нададуть згодом.

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Раніше УНН писав, що на вулиці Грабника у Рівному стався вибух на території обласного територіального центру комплектування. За попередніми даними, в результаті інциденту є постраждалі.