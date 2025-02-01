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Вибух у рівненському ТЦК: одна людина загинула, ще шестеро отримали поранення

Київ • УНН

 • 35204 перегляди

У Рівненському територіальному центрі комплектування стався вибух, внаслідок якого загинула одна людина. Ще шестеро осіб отримали поранення, на місці працюють правоохоронці та екстрені служби.

Внаслідок вибуху у Рівненському ТЦК та СП загинула одна людина, ще шестеро отримали поранення. На місці вибуху працюють правоохоронці. Про це повідомляє Нацполіція, передає УНН.

На місці вибуху у Рівненському ТЦК та СП працює поліція. Подія сталася сьогодні о 16:15 у приміщенні Територіального центру комплектування та соціальної підтримки пролунав вибух. Відомо про одну загиблу особу, ще шестеро отримали поранення 

- заявили в поліції.

На місці працює слідчо-оперативна група, працівники СБУ та інші екстрені служби. Більш детальну інформацію правоохоронці нададуть згодом.

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що на вулиці Грабника у Рівному стався вибух на території обласного територіального центру комплектування. За попередніми даними, в результаті інциденту є постраждалі.

Павло Башинський

Павло Башинський

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