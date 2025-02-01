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5 важных изменений в Украине с 1 февраля: банковские лимиты и тарифы
1 февраля, 06:30 • 111645 просмотра

5 важных изменений в Украине с 1 февраля: банковские лимиты и тарифы

Пять непревзойденных премьер февраля: что посмотреть
31 января, 18:24 • 145703 просмотра

Пять непревзойденных премьер февраля: что посмотреть

Украина ожидает передачу очередной партии F-16 от Нидерландов
31 января, 15:47 • 136523 просмотра

Украина ожидает передачу очередной партии F-16 от Нидерландов

СБУ открыла дело из-за утечки информации с закрытой встречи Буданова с депутатами
31 января, 15:08 • 133276 просмотра

СБУ открыла дело из-за утечки информации с закрытой встречи Буданова с депутатами

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Минэнерго о ситуации в энергосистеме: прорабатываются все возможные сценарии
31 января, 12:45 • 125795 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Взрыв в ровенском ТЦК: один человек погиб, еще шестеро получили ранения

Взрыв в ровенском ТЦК: один человек погиб, еще шестеро получили ранения

Киев  •  УНН

 • 11827 просмотра

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В Ровенском территориальном центре комплектования произошел взрыв, в результате которого погиб один человек. Еще шесть человек получили ранения, на месте работают правоохранители и экстренные службы.

В результате взрыва в Ровенском ТЦК и СП погиб один человек, еще шестеро получили ранения. На месте взрыва работают правоохранители. Об этом сообщает Нацполиция, передает УНН.

На месте взрыва в Ровенском ТЦК и СП работает полиция. Происшествие произошло сегодня в 16:15 в помещении Территориального центра комплектования и социальной поддержки прогремел взрыв. Известно об одном погибшем, еще шестеро получили ранения 

- заявили в полиции.

На месте работает следственно-оперативная группа, работники СБУ и другие экстренные службы. Более подробную информацию правоохранители предоставят позже.

Напомним

Ранее УНН писал, что на улице Грабника в Ровно произошел взрыв на территории областного территориального центра комплектования. По предварительным данным, в результате инцидента есть пострадавшие.

Павел Башинский

Павел Башинский

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