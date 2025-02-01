Взрыв в ровенском ТЦК: один человек погиб, еще шестеро получили ранения
Киев • УНН
В Ровенском территориальном центре комплектования произошел взрыв, в результате которого погиб один человек. Еще шесть человек получили ранения, на месте работают правоохранители и экстренные службы.
В результате взрыва в Ровенском ТЦК и СП погиб один человек, еще шестеро получили ранения. На месте взрыва работают правоохранители. Об этом сообщает Нацполиция, передает УНН.
На месте взрыва в Ровенском ТЦК и СП работает полиция. Происшествие произошло сегодня в 16:15 в помещении Территориального центра комплектования и социальной поддержки прогремел взрыв. Известно об одном погибшем, еще шестеро получили ранения
На месте работает следственно-оперативная группа, работники СБУ и другие экстренные службы. Более подробную информацию правоохранители предоставят позже.
Напомним
Ранее УНН писал, что на улице Грабника в Ровно произошел взрыв на территории областного территориального центра комплектования. По предварительным данным, в результате инцидента есть пострадавшие.