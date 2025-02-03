Работаем на усиление армии: Сырский ожидает улучшения мер рекрутинга и подготовку новичков

Главнокомандующий ВС Украины сообщил, что в январе 2025 года удалось увеличить количество подразделений, и отметил, что есть соответствующие планы на следующий период.

Передает УНН со ссылкой на страницу генерала Сырского в FB.

Главнокомандующий ВС Украины провел совещание по итогам деятельности Вооруженных Сил Украины в первом месяце 2025 года.

Сырский заметил о состоянии насыщения личным составом, в частности указав следующее:

Сделал акцент на необходимости улучшить работу в направлении рекрутинга и усиления психологической устойчивости воинов. Мероприятия по адаптации новичков, прибывающих из учебных центров, должны проводиться еще до начала их привлечения к выполнению боевых задач - сообщил генерал Сырский.

Он пояснил, что устойчивость войска зависит от того как будут подготовлены и обучены люди.

В январе мы смогли несколько увеличить количество подразделений, которые выводятся на восстановление боеспособности. Есть соответствующие планы и на следующий период. - подчеркнул Сырский.

Среди прочего, Главнокомандующий ВСУ также сообщил, что продолжается развитие соединений и частей Сухопутных войск, Десантно-штурмовых войск, морской пехоты, Сил беспилотных систем - за счет наращивания беспилотных систем в их составе.

На земле прежде всего насыщаем личным составом и техникой те подразделения, которые уже ведут оборону на переднем крае. Вместе с тем продолжаются мероприятия по перемещению и командировке военнослужащих из небоевых в боевые воинские части. Учитываем вызовы времени и работаем на усиление армии даже в тех непростых условиях, которые сложились. Продолжается реформа организационной структуры Вооруженных сил. Приступили к реализации мероприятий по переходу на корпусную структуру.

Что касается ситуации на поле боя:

Продолжаем результативно уничтожать военные объекты противника с целью уменьшения его ударного потенциала. Уничтожаем врага как на территории Украины, так и в России.

Сырский подчеркнул, что операция в Курской области и поражение военных объектов вглубь страны-агрессора - среди приоритетов.

Основные усилия сосредотачиваем прежде всего на устойчивом удержании рубежей и недопущении продвижения противника, усилении подготовки военнослужащих и наращивании беспилотной составляющей. - добавил он.

Напомним,

российские спецслужбы гру и фсб руководят операциями по взрывам в территориальных центрах комплектования Украиныи. Одновременно рф усиливает медийную кампанию для подрыва мобилизации через соцсети.

За минувшие сутки российская армия потеряла 1300 военных и более 170 единиц техники. Общие потери врага с начала войны достигли 841 660 человек.

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