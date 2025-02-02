Операції, пов’язані з вибухами в ТЦК, курують російські спецслужби - ЦПД

Операції з вибухами в територіальних центрах комплектування (ТЦК) та проти українських військовослужбовців курують структури російської військової розвідки (гру) та фсб рф. Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко в неділю, пише УНН.

Операції проти військових, а також з підривами ТЦК курують структури гру рф та фсб рф - йдеться у повідомленні.

Коваленко також заявив, що разом із такими операціями посилюється й медійна кампанія щодо підриву мобілізації, яка триває з 2022 року.

Особливо великі зусилля щодо підриву мобілізації й вливання в медійну частину (блогери, боти, соцмережі) росіяни вкладають з 2024 року, - додав керівник ЦПД.

Нагадаємо

1 лютого у Рівненському територіальному центрі комплектування стався вибух, внаслідок якого загинула одна людина. Ще шестеро осіб отримали поранення, на місці працюють правоохоронці та екстрені служби.

2 лютого біля будівлі РТЦК та СП у Павлограді стався вибух невстановленого предмету, внаслідок якого поранено чоловіка. Поліція проводить слідчі дії на місці інциденту.

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