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Операції, пов’язані з вибухами в ТЦК, курують російські спецслужби - ЦПД

Операції, пов’язані з вибухами в ТЦК, курують російські спецслужби - ЦПД

Київ • УНН

 • 34748 перегляди

російські спецслужби гру та фсб керують операціями з вибухів в територіальних центрах комплектування України. Одночасно рф посилює медійну кампанію для підриву мобілізації через соцмережі.

Операції з вибухами в територіальних центрах комплектування (ТЦК) та проти українських військовослужбовців курують структури російської військової розвідки (гру) та фсб рф. Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко в неділю, пише УНН.

Операції проти військових, а також з підривами ТЦК курують структури гру рф та фсб рф

- йдеться у повідомленні.

Коваленко також заявив, що разом із такими операціями посилюється й медійна кампанія щодо підриву мобілізації, яка триває з 2022 року.

Особливо великі зусилля щодо підриву мобілізації й вливання в медійну частину (блогери, боти, соцмережі) росіяни вкладають з 2024 року,

- додав керівник ЦПД.

Нагадаємо

1 лютого у Рівненському територіальному центрі комплектування стався вибух, внаслідок якого загинула одна людина. Ще шестеро осіб отримали поранення, на місці працюють правоохоронці та екстрені служби.

2 лютого біля будівлі РТЦК та СП у Павлограді стався вибух невстановленого предмету, внаслідок якого поранено чоловіка. Поліція проводить слідчі дії на місці інциденту.

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Ольга Розгон

Ольга Розгон

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