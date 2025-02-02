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Операции, связанные со взрывами в ТЦК, курируют российские спецслужбы - ЦПД

Операции, связанные со взрывами в ТЦК, курируют российские спецслужбы - ЦПД

Киев  •  УНН

 • 4896 просмотра

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российские спецслужбы гру и фсб руководят операциями по взрывам в территориальных центрах комплектования Украины. Одновременно рф усиливает медийную кампанию для подрыва мобилизации через соцсети.

Операции с взрывами в территориальных центрах комплектования (ТЦК) и против украинских военнослужащих курируют структуры российской военной разведки (гру) и фсб рф. Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко в воскресенье, пишет УНН.

Операции против военных, а также с подрывами ТЦК курируют структуры гру рф и фсб рф

- говорится в сообщении.

Коваленко также заявил, что вместе с такими операциями усиливается и медийная кампания по подрыву мобилизации, которая продолжается с 2022 года.

Особенно большие усилия по подрыву мобилизации и вливанию в медийную часть (блогеры, боты, соцсети) россияне вкладывают с 2024 года,

- добавил руководитель ЦПД.

Напомним

1 февраля в Ровенском территориальном центре комплектования произошел взрыв, в результате которого погиб один человек. Еще шесть человек получили ранения, на месте работают правоохранители и экстренные службы.

2 февраля возле здания РТЦК и СП в Павлограде произошел взрыв неустановленного предмета, в результате которого ранен мужчина. Полиция проводит следственные действия на месте инцидента.

В Полтавской области застрелили военного ТЦК и похитили его автомат, введена спецоперация "Сирена" - Сухопутные войска01.02.25, 11:59 • 54700 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Войнаполитика
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