Мировые цены на пшеницу снижаются на фоне ожиданий договоренностей относительно безопасности судоходства в Черном море и улучшения прогнозов мирового урожая. В то же время украинские аграрии сталкиваются с ограничениями экспорта, дорогими перевозками и низкими закупочными ценами.

Сколько сейчас стоит тонна пшеницы, как международная политика влияет на зерновой рынок и стоит ли украинцам ожидать удешевления хлеба, рассказывает УНН.

Детали

Мировой рынок пшеницы оказался под давлением сразу нескольких факторов: дипломатических переговоров по поводу российско-украинской войны, ожидаемого увеличения производства зерна и роста мировых запасов. Одним из главных факторов, определяющих поведение трейдеров, остается ситуация с безопасностью в Черном море, через которое традиционно осуществляется значительная часть экспорта украинской и российской пшеницы.

По данным аналитиков GrainTrade, по состоянию на 18 ноября закупочные цены на украинскую продовольственную пшеницу в дунайских портах снизились на 5 долларов за тонну. На мировых биржах наблюдается разнонаправленная динамика: американские котировки падают, тогда как европейские получают поддержку благодаря экспортному спросу. Ситуацию осложняет то, что снижение мировых цен не обязательно сопровождается аналогичными изменениями на внутреннем рынке Украины. Для аграриев определяющими остаются стоимость логистики, возможность отгрузки зерна и спрос со стороны экспортеров.

Сколько стоит пшеница в Украине в ноябре 2026 года

По состоянию на 18 ноября закупочные цены на продовольственную пшеницу в украинских портах Дуная составляли 145–150 долларов за тонну, или примерно 7400–7800 гривен. Фуражную пшеницу, которую используют преимущественно для кормления животных, закупали по 130–140 долларов, или 7000–7200 гривен за тонну. В то же время в румынском порту Констанца спрос на украинскую продовольственную пшеницу сохранялся на уровне 245–250 долларов за тонну, а на фуражную — около 230 долларов.

Такую значительную разницу между ценами в портах аналитики объясняют, в частности, подорожанием морских перевозок, рисками для судоходства и простоями судов.

На внутреннем рынке ситуация несколько иная. По информации Украинской универсальной биржи, в течение 9–15 ноября средние индикативные цены на пшеницу даже продемонстрировали умеренный рост. В частности, средняя стоимость пшеницы второго класса составила 5767,46 гривны за тонну, что на 3,92% больше, чем на предыдущей неделе. Пшеница третьего класса подорожала на 2,37%, до 5219,93 гривны, а четвертого — на 2,71%, до 5113,10 гривны.

Кроме того, по данным Индекса закупки Harvest Agro, медианная цена спроса на пшеницу по расчетам с НДС в течение 9–15 ноября составляла 6500 гривен за тонну. При этом внутренние закупочные цены и стоимость зерна в портах не стоит отождествлять, поскольку они формируются на разных условиях поставки и учитывают различные логистические расходы.

Несмотря на локальное повышение цен, украинские производители не спешат продавать урожай. Аналитики отмечают низкую торговую активность и ограниченный круг покупателей. Поэтому часть аграриев продолжает хранить зерно, рассчитывая на улучшение ценовой ситуации.

Как переговоры США, Украины и россии влияют на зерновой рынок

Одним из главных факторов снижения мировых котировок стали ожидания дипломатического прогресса в вопросе безопасности судоходства в Черном море. Как сообщал Bloomberg, 16 ноября фьючерсы на пшеницу на Чикагской товарной бирже подешевели примерно на 1% на фоне надежд на возможные договоренности между Украиной, США и россией.

На прошлой неделе делегации трех стран проводили переговоры в Абу-Даби, во время которых поднимался вопрос безопасности Черноморского региона. Однако существенного прогресса в восстановлении стабильного судоходства достичь не удалось. Тем временем участники зернового рынка учитывают возможность новых международных договоренностей, которые могли бы снизить риски для торговых судов и облегчить экспорт зерна.

Механизм влияния дипломатии на цены довольно прост. Если ситуация с безопасностью в Черном море улучшится, Украина и Россия потенциально смогут увеличить объемы поставок зерна. Рост предложения на мировом рынке, в свою очередь, создаст дополнительное давление на цены. Вместе с тем трейдеры реагируют не только на принятые решения, но и на ожидания будущих договоренностей. Поэтому даже сообщения о возможном прогрессе в переговорах способны влиять на биржевые котировки.

Вместе с тем отсутствие реальных гарантий безопасности, продолжение атак на портовую инфраструктуру и торговые суда могут быстро изменить ситуацию и спровоцировать обратный рост цен.

Что происходит с ценами на зерно на мировых биржах

По информации "УкрАгроКонсалт", по итогам торгов 16 ноября декабрьские фьючерсы на пшеницу на Чикагской товарной бирже CBOT снизились на 1,05%, до 215,68 доллара за тонну. В Канзас-Сити твердая озимая пшеница подешевела до 227,44 доллара за тонну. Дополнительным фактором стало укрепление американского доллара, который достиг самого высокого уровня с апреля 2025 года. Более сильная американская валюта делает зерно из США более дорогим для иностранных покупателей и ослабляет конкурентоспособность американских экспортеров.

В то же время на европейской бирже Euronext в Париже декабрьские контракты на пшеницу в течение недели подорожали на 3,7%, до 235,25 евро за тонну. Поддержку европейским котировкам обеспечивали усиление экспортного спроса и ослабление евро по отношению к доллару.

Как видим, несмотря на общее давление на зерновой рынок, цены в разных регионах меняются неодинаково. Решающее значение имеют валютные колебания, конкуренция между экспортерами, спрос импортеров и геополитические риски.

Почему украинский экспорт пшеницы существенно сократился

Одной из крупнейших проблем для украинского зернового рынка остается сокращение экспорта.

По данным GrainTrade, в течение первых 16 дней ноября Украина экспортировала 383 тысячи тонн пшеницы. Для сравнения, за аналогичный период 2025 года этот показатель составлял 857 тысяч тонн. Иными словами, объемы отгрузок сократились примерно на 55%.

С начала 2026/2027 маркетингового года общий экспорт украинской пшеницы составил 4,157 миллиона тонны против 7,09 миллиона тонн годом ранее. Это означает сокращение примерно на 41%. Основными покупателями украинской пшеницы в ноябре стали Алжир, который импортировал 98,4 тысячи тонны, Испания — 47,8 тысячи тонны и Египет — 46,6 тысячи тонны.

Ограниченные возможности экспорта приводят к накоплению зерна внутри страны. Соответственно, производители вынуждены конкурировать за ограниченный спрос, а покупатели получают возможность предлагать более низкие закупочные цены. Дополнительное давление создает стоимость логистики. Атаки на порты и суда, задержки перевозок и повышенные страховые риски увеличивают расходы экспортеров. В таких условиях даже относительно высокие мировые цены не гарантируют украинским производителям соответствующих доходов, поскольку значительную часть потенциальной прибыли могут поглощать расходы на доставку зерна иностранным покупателям.

Российские атаки остаются угрозой для продовольственной безопасности мира

Несмотря на дипломатические ожидания, ситуация с безопасностью судоходства в Черном море остается напряженной. 16 ноября у побережья Болгарии затонуло грузовое судно BETUL 8, перевозившее около 3 тысяч тонн пшеницы из Румынии в Египет. Как сообщало Reuters со ссылкой на источники в сфере морской безопасности, судно могло подвергнуться удару морского беспилотника. Экипаж из 12 граждан Турции удалось спасти. Этот инцидент продемонстрировал, что риски для транспортировки зерна сохраняются даже вблизи побережья стран НАТО.

В свою очередь, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига 16 ноября подчеркнул угрозы глобальной продовольственной безопасности вследствие российских атак. По его словам, в результате российской агрессии повреждено более 1600 объектов украинской портовой инфраструктуры, а поражению подверглись более 260 гражданских судов.

Украинская сторона подчеркивает, что обеспечение безопасности Черного моря имеет значение не только для украинской экономики, но и для государств, зависящих от импорта продовольствия. А дальнейшая нестабильность судоходства может усиливать колебания мировых цен на зерно и создавать дополнительные риски для стран Африки и Ближнего Востока.

Мировой урожай растет: почему это важно для цен на зерно

Еще одним мощным фактором влияния на рынок стали обновленные прогнозы Министерства сельского хозяйства США (USDA). В ноябрьском отчете ведомство повысило оценку мирового производства пшеницы в 2026/2027 маркетинговом году с 822,39 до 827,51 миллиона тонн. Прогноз мировых конечных запасов также увеличился: с 276,04 до 280,82 миллиона тонн.

Улучшение показателей связано, в частности, с увеличением ожидаемого урожая в Аргентине, Австралии и Украине. Для Украины USDA повысило прогноз производства пшеницы с 26 до 26,5 миллиона тонн. В то же время оценка экспорта была снижена с 12,5 до 11,5 миллиона тонн. А прогноз конечных запасов украинской пшеницы вырос с 6,1 до 7,3 миллиона тонн.

Это свидетельствует о том, что Украина может произвести больше зерна, чем ожидалось ранее, однако реализовать его на внешних рынках будет сложнее.

Тем временем на глобальном уровне увеличение производства и запасов создает более благоприятные условия для импортеров. Покупатели могут выбирать между большим количеством поставщиков, а также откладывать закупки в ожидании дальнейшего снижения цен.

Подешевеет ли хлеб в Украине в ближайшее время

Несмотря на снижение отдельных закупочных цен на пшеницу, украинцам пока не стоит рассчитывать на соответствующее удешевление хлеба. Причина заключается в том, что стоимость зерна — лишь часть расходов на производство готовой продукции. Хлебопекарные предприятия вынуждены оплачивать электроэнергию, газ, топливо, транспортировку, заработные платы работников и другие производственные нужды. Из-за российских атак на энергетическую инфраструктуру дополнительной финансовой нагрузкой становится использование генераторов и альтернативных источников электроснабжения.

Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук ранее прогнозировал, что до конца 2026 года хлеб в Украине может подорожать еще на 6–10%.По его оценке, даже при достаточном предложении пшеницы рост других составляющих себестоимости будет продолжать давить на конечные цены для потребителей.

Что будет с ценами на пшеницу до конца года

Дальнейшая ситуация на зерновом рынке будет зависеть от нескольких ключевых факторов: результатов международных переговоров, безопасности судоходства в Черном море, стоимости логистики и объемов мирового урожая. Если дипломатические договоренности позволят снизить риски для торговых судов и обеспечить более стабильные поставки зерна, мировые котировки могут оказаться под дополнительным давлением из-за ожидаемого увеличения предложения.

Для украинских аграриев такой сценарий будет иметь неоднозначные последствия. С одной стороны, снижение мировых цен может ограничить доходы от продажи продукции. С другой — восстановление безопасной логистики позволит активнее экспортировать зерно, сократить расходы на перевозку и уменьшить избыточное предложение на внутреннем рынке. Если же атаки на портовую инфраструктуру и суда продолжатся, экспорт останется ограниченным, а украинские производители и дальше будут зависеть от дорогих альтернативных маршрутов.

Дополнительное давление на мировые цены будут создавать прогнозируемые высокие урожаи в Австралии, Аргентине и других странах-экспортерах.

Кроме того, мировые трейдеры уже учитывают возможное улучшение ситуации в Черном море, тогда как украинские аграрии продолжают работать в условиях реальных военных рисков. И именно от того, превратятся ли дипломатические переговоры в конкретные гарантии безопасности, во многом будет зависеть, сколько будет стоить украинская пшеница в конце 2026 года и в начале следующего сезона.

Напомним

Ранее УНН писал, что пшеница подешевела до 11-недельного минимума на фоне переговоров по поводу войны в Украине.